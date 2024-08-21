С карты Челябинской области исчезнут две деревни в Октябрьском и Брединском районах. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«Комитет по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению рассмотрел проекты постановлений, согласно которым изменяется перечень населенных пунктов, входящих в состав Брединского и Октябрьского муниципальных районов. В соответствии с областным законом об административно-территориальном устройстве, населенные пункты, в которых отсутствуют жители, подлежат исключению из перечня населенных пунктов. В Брединском районе такое решение принято в отношении деревни Башкирово, в Октябрьском — в отношении деревни Варваринка», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Деревня Башкирово Боровского сельского поселения утратила все признаки населенного пункта. На территории деревни на протяжении длительного времени нет ни одного жителя, жилого дома и земельного участка, зарегистрированного в установленном порядке. Также отсутствуют дорожно-транспортная инфраструктура, коммуникации, объекты соцкультбыта, торговли и иные строения. Что касается деревни Варваринка Каракульского сельского поселения, то последний ее житель снялся с регистрационного учета еще в 2007 году.
Комитет одобрил проекты постановлений и рекомендовал заксобранию принять их в предлагаемой редакции. Окончательное решение будет принято заксобранием на заседании на следующей неделе.
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