В Академическом районе Екатеринбурга 27 домов оказались в очаге карантина по бешенству, введенного из-за найденного трупа лисицы. Список адресов, где до 30 сентября будут действовать ограничения, назвали в управляющей компании района.
Согласно постановлению, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев, очаг был по адресу Рутминского, 1. Зона в радиусе 500 метров от этого места является неблагополучной, туда попали следующие дома:
- ул. Рутминского, дома № 2, 4;
- ул. Академика Вонсовского, дом № 75;
- ул. Анатолия Мехренцева, дома № 1, 5, 7, 9;
- ул. Краснолесья, дома № 32, 53/2, 55, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 74 75, 76,77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.
Карантин ввели в середине августа. До конца ограничений в зоне очага нельзя выгуливать восприимчивых к болезни животных, проводить с ними ярмарки или отлавливать для вывоза в зоопарки.
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