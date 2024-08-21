21 августа 2024

Больше 20 домов попали под карантин из-за трупа в Академическом. Список

В Академическом районе Екатеринбурга 27 домов попали под карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, зона карантина, внимание зона карантина
Ограничения будут действовать до 30 сентября Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга 27 домов оказались в очаге карантина по бешенству, введенного из-за найденного трупа лисицы. Список адресов, где до 30 сентября будут действовать ограничения, назвали в управляющей компании района.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев, очаг был по адресу Рутминского, 1. Зона в радиусе 500 метров от этого места является неблагополучной, туда попали следующие дома:

  • ул. Рутминского, дома № 2, 4;
  • ул. Академика Вонсовского, дом № 75;
  • ул. Анатолия Мехренцева, дома № 1, 5, 7, 9;
  • ул. Краснолесья, дома № 32, 53/2, 55, 59, 61, 63, 65, 71, 72, 73, 74 75, 76,77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

Карантин ввели в середине августа. До конца ограничений в зоне очага нельзя выгуливать восприимчивых к болезни животных, проводить с ними ярмарки или отлавливать для вывоза в зоопарки.

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В Академическом районе Екатеринбурга 27 домов оказались в очаге карантина по бешенству, введенного из-за найденного трупа лисицы. Список адресов, где до 30 сентября будут действовать ограничения, назвали в управляющей компании района. Согласно постановлению, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев, очаг был по адресу Рутминского, 1. Зона в радиусе 500 метров от этого места является неблагополучной, туда попали следующие дома: Карантин ввели в середине августа. До конца ограничений в зоне очага нельзя выгуливать восприимчивых к болезни животных, проводить с ними ярмарки или отлавливать для вывоза в зоопарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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