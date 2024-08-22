22 августа 2024

Автозавод Миасса отгрузил партию спецмашин на золотоносный рудник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецтехника будет работать на золотоносном месторождении
Спецтехника будет работать на золотоносном месторождении Фото:

Автозавод «АМТ Н. В» из Миасса (Челябинская область) отгрузил на Чукотку партию машин для золотоносного рудника. Как 23 августа сообщили в пресс-службе предприятия, на восток отправились две автоцистерны и заправщик.

«Партия спецавтомобилей отгружена на Чукотку. Техника предназначена для нужд золоторудного месторождения в Чукотском автономном округе», — заявили на заводе.

Рудник расположен на пересечении Билибинского и Анадырского районов. Для достижения месторождения техника должна преодолеть значительные расстояния в сложных условиях. Маршрут от Миасса до Анадыря составляет 10,7 тысячи км.

Летом доступ к руднику возможен только с помощью вертолета или гусеничного транспорта. Но зимой основные грузоперевозки осуществляются по автозимникам, представляющим из себя временные дороги, проложенные по льду и снегу. Отгруженные автомобили были специально подготовлены для работы в суровых климатических условиях Крайнего Севера.

Техника проедет до места назначения 10,7 тысячи км
Техника проедет до места назначения 10,7 тысячи км
Фото:
На Чукотку отправились две цистерны и заправщик
На Чукотку отправились две цистерны и заправщик
Фото:

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Автозавод «АМТ Н. В» из Миасса (Челябинская область) отгрузил на Чукотку партию машин для золотоносного рудника. Как 23 августа сообщили в пресс-службе предприятия, на восток отправились две автоцистерны и заправщик. «Партия спецавтомобилей отгружена на Чукотку. Техника предназначена для нужд золоторудного месторождения в Чукотском автономном округе», — заявили на заводе. Рудник расположен на пересечении Билибинского и Анадырского районов. Для достижения месторождения техника должна преодолеть значительные расстояния в сложных условиях. Маршрут от Миасса до Анадыря составляет 10,7 тысячи км. Летом доступ к руднику возможен только с помощью вертолета или гусеничного транспорта. Но зимой основные грузоперевозки осуществляются по автозимникам, представляющим из себя временные дороги, проложенные по льду и снегу. Отгруженные автомобили были специально подготовлены для работы в суровых климатических условиях Крайнего Севера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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