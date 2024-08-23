Стела высотой в 14 метров находится около ДК «Металлург» Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В Златоусте (Челябинской области) в день празднования 270-летия со дня образования города открыли стелу «Город трудовой доблести». В торжественном мероприятии участие принял губернатор региона Алексей Текслер, сообщает с места события корреспондент URA.RU.

«Поздравляю горожан с открытием стелы „Златоуст — город трудовой доблести“. Это знак глубочайшей веры и благодарности тем жителям Златоуста, кто в годы войны сотворил трудовой подвиг. Предприятия города стали центром военной промышленности Урала и всей страны», — отметил Текслер на церемонии открытия, сообщает корреспондент URA.RU. Металлургический завод в годы войны был единственным, выпускавшим высококачественную сталь.

Сегодня в Златоусте проживает 230 тружеников тыла. Некоторые из них присутствовали на церемонии открытия стелы «Златоуст — город трудовой доблести». Также мероприятие посетили представители трудовых династий и семьи участников СВО.

Звание Златоусту Города трудовой доблести присвоил президент Владимир Путин в ноябре 2022 года. К юбилею города решено было установить стелу в честь полученного звания.

Постамент высотой в 14 метров появился на площади перед дворцом культуры «Металлург». Пилоны выполнены из светло-серого гранита со вставками из бронзы. На них техникой советской мозаики выложены фотографии времен Великой Отечественной войны. На фризе — фрагменты панорамы Сталинградской битвы.

В годы Второй мировой войны Златоустовский металлургический завод стал основным производителем спецсталей. Златоустовский инструментальный завод-комбинат серийно изготовлял 19 видов снарядов и мин. Златоустовская швейная фабрика обеспечивала бойцов обмундированием и бельем — всего было изготовлено более одного миллиона комплектов обмундирования.