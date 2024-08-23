Двое челябинских срочников вернулись из украинского плена. Скрин

24 августа 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Сейчас ребята находятся в безопасности (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Из украинского плена в ходе обмена вернулись двое срочников Челябинской области. Об этом 24 августа заявила региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. «Состоялся обмен, в ходе которого 115 военнослужащих срочной службы возвращены из украинского плена. Среди них двое солдат-срочников из Ашинского и Брединского районов, обращения об оказании содействия в поиске которых были у нас в работе», — написала Сударенко в своем telegram-канале. Сейчас ребята находятся в безопасности и получат всю необходимую помощь, добавила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Также поблагодарила всех, кто принимал участие в возвращении челябинских ребят. РФ 24 августа вернула попавших в плен срочников в Курской области. Что известно о масштабном обмене — в материале на URA.RU. Официальное заявление Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Telegram-канал Юлии Сударенко Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из украинского плена в ходе обмена вернулись двое срочников Челябинской области. Об этом 24 августа заявила региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. «Состоялся обмен, в ходе которого 115 военнослужащих срочной службы возвращены из украинского плена. Среди них двое солдат-срочников из Ашинского и Брединского районов, обращения об оказании содействия в поиске которых были у нас в работе», — написала Сударенко в своем telegram-канале. Сейчас ребята находятся в безопасности и получат всю необходимую помощь, добавила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Также поблагодарила всех, кто принимал участие в возвращении челябинских ребят. РФ 24 августа вернула попавших в плен срочников в Курской области. Что известно о масштабном обмене — в материале на URA.RU.