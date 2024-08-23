23 августа 2024

Двое челябинских срочников вернулись из украинского плена. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , военные, солдаты, берцы, срочники, ящик для оружия
Сейчас ребята находятся в безопасности (архивное фото) Фото:

Из украинского плена в ходе обмена вернулись двое срочников Челябинской области. Об этом 24 августа заявила региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

«Состоялся обмен, в ходе которого 115 военнослужащих срочной службы возвращены из украинского плена. Среди них двое солдат-срочников из Ашинского и Брединского районов, обращения об оказании содействия в поиске которых были у нас в работе», — написала Сударенко в своем telegram-канале.

Сейчас ребята находятся в безопасности и получат всю необходимую помощь, добавила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Также поблагодарила всех, кто принимал участие в возвращении челябинских ребят.

РФ 24 августа вернула попавших в плен срочников в Курской области. Что известно о масштабном обмене — в материале на URA.RU.

Официальное заявление Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
Официальное заявление Уполномоченного по правам человека в Челябинской области

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Из украинского плена в ходе обмена вернулись двое срочников Челябинской области. Об этом 24 августа заявила региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. «Состоялся обмен, в ходе которого 115 военнослужащих срочной службы возвращены из украинского плена. Среди них двое солдат-срочников из Ашинского и Брединского районов, обращения об оказании содействия в поиске которых были у нас в работе», — написала Сударенко в своем telegram-канале. Сейчас ребята находятся в безопасности и получат всю необходимую помощь, добавила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Также поблагодарила всех, кто принимал участие в возвращении челябинских ребят. РФ 24 августа вернула попавших в плен срочников в Курской области. Что известно о масштабном обмене — в материале на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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