Из украинского плена в ходе обмена вернулись двое срочников Челябинской области. Об этом 24 августа заявила региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.
«Состоялся обмен, в ходе которого 115 военнослужащих срочной службы возвращены из украинского плена. Среди них двое солдат-срочников из Ашинского и Брединского районов, обращения об оказании содействия в поиске которых были у нас в работе», —
Сейчас ребята находятся в безопасности и получат всю необходимую помощь, добавила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Также поблагодарила всех, кто принимал участие в возвращении челябинских ребят.
РФ 24 августа вернула попавших в плен срочников в Курской области. Что известно о масштабном обмене — в материале на URA.RU.
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