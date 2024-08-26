Свердловские города получат полмиллиарда рублей для благоустройства. Фото

На благоустройство семи городов в Свердловской области выделят 500 млн рублей

26 августа 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Строительные работы начнутся в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семь концепций благоустройства городов Свердловской области стали победителями девятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проектов в 2025—2026 годах выделят 500 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Итоги отбора представили 26 августа в Калуге. На благоустройство территорий Среднего Урала в 2025—2026 годах из федерального бюджета выделят свыше 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Финансирование получили проекты: территория парка по улице Победы в Полевском, нижний уровень набережной реки Уфа в Красноуфимске, набережная Нижне-Качканарского водохранилища в районе стадиона «Горняк» в Качканаре, благоустройство улицы Ленина в Красноуральске, включая сквер имени В.И. Севастьянова и площадь Победы. Помимо этого, будет благоустроена территория между домом творчества и досуга «Юность» в Лесном, парком аттракционов и терапевтическим отделением. Также победителями стали проекты «Парк детства „Лукоморье“» в Верхнем Тагиле и «Прогулочный маршрут от Парка Победы — Мемориала Славы до улицы Лесной» в Верхней Туре. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, строительные работы начнутся в 2025 году. Он также отметил, что из года в год проекты региона признаются лучшими на федеральном уровне. Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области (https://www.све.рф/news/27004) Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области (https://www.све.рф/news/27004) Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области (https://www.све.рф/news/27004) Фото: сайт департамента информационной политики Свердловской области (https://www.све.рф/news/27004) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь концепций благоустройства городов Свердловской области стали победителями девятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проектов в 2025—2026 годах выделят 500 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Итоги отбора представили 26 августа в Калуге. На благоустройство территорий Среднего Урала в 2025—2026 годах из федерального бюджета выделят свыше 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Финансирование получили проекты: территория парка по улице Победы в Полевском, нижний уровень набережной реки Уфа в Красноуфимске, набережная Нижне-Качканарского водохранилища в районе стадиона «Горняк» в Качканаре, благоустройство улицы Ленина в Красноуральске, включая сквер имени В.И. Севастьянова и площадь Победы. Помимо этого, будет благоустроена территория между домом творчества и досуга «Юность» в Лесном, парком аттракционов и терапевтическим отделением. Также победителями стали проекты «Парк детства „Лукоморье“» в Верхнем Тагиле и «Прогулочный маршрут от Парка Победы — Мемориала Славы до улицы Лесной» в Верхней Туре. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, строительные работы начнутся в 2025 году. Он также отметил, что из года в год проекты региона признаются лучшими на федеральном уровне.