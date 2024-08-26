Свердловские города получат полмиллиарда рублей для благоустройства. Фото

На благоустройство семи городов в Свердловской области выделят 500 млн рублей
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Алексей Текслер на осмотре набережной реки Нязя. Нязепетровск, река нязя, набережная нязи
Строительные работы начнутся в 2025 году Фото:

Семь концепций благоустройства городов Свердловской области стали победителями девятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проектов в 2025—2026 годах выделят 500 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«Итоги отбора представили 26 августа в Калуге. На благоустройство территорий Среднего Урала в 2025—2026 годах из федерального бюджета выделят свыше 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Финансирование получили проекты: территория парка по улице Победы в Полевском, нижний уровень набережной реки Уфа в Красноуфимске, набережная Нижне-Качканарского водохранилища в районе стадиона «Горняк» в Качканаре, благоустройство улицы Ленина в Красноуральске, включая сквер имени В.И. Севастьянова и площадь Победы. Помимо этого, будет благоустроена территория между домом творчества и досуга «Юность» в Лесном, парком аттракционов и терапевтическим отделением. Также победителями стали проекты «Парк детства „Лукоморье“» в Верхнем Тагиле и «Прогулочный маршрут от Парка Победы — Мемориала Славы до улицы Лесной» в Верхней Туре.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, строительные работы начнутся в 2025 году. Он также отметил, что из года в год проекты региона признаются лучшими на федеральном уровне.

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Семь концепций благоустройства городов Свердловской области стали победителями девятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проектов в 2025—2026 годах выделят 500 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Итоги отбора представили 26 августа в Калуге. На благоустройство территорий Среднего Урала в 2025—2026 годах из федерального бюджета выделят свыше 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Финансирование получили проекты: территория парка по улице Победы в Полевском, нижний уровень набережной реки Уфа в Красноуфимске, набережная Нижне-Качканарского водохранилища в районе стадиона «Горняк» в Качканаре, благоустройство улицы Ленина в Красноуральске, включая сквер имени В.И. Севастьянова и площадь Победы. Помимо этого, будет благоустроена территория между домом творчества и досуга «Юность» в Лесном, парком аттракционов и терапевтическим отделением. Также победителями стали проекты «Парк детства „Лукоморье“» в Верхнем Тагиле и «Прогулочный маршрут от Парка Победы — Мемориала Славы до улицы Лесной» в Верхней Туре. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, строительные работы начнутся в 2025 году. Он также отметил, что из года в год проекты региона признаются лучшими на федеральном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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