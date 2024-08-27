Пермяка, который насмерть сбил ребенка, отправили в СИЗО

Ребенок ехал на велосипеде по обочине когда его сбил пермяк на автомобиле
Мужчину, который на автомобиле насмерть сбил 10-летнего мальчика в поселке Лямино Чусовского округа, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Пермяку предъявили обвинение в совершении преступления. На время следствия он отправлен в СИЗО», — уточнили в ведомстве.
Трагедия произошла в Лямино 19 августа. Мальчик ехал на велосипеде по обочине. Его сбил 54-летний мужчина, который был за рулем ВАЗ 2107 в состоянии алкогольного опьянения. Медики пытались спасти ребенка, но он скончался в карете скорой помощи. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.
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