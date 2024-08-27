27 августа 2024

Пермяка, который насмерть сбил ребенка, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок ехал на велосипеде по обочине когда его сбил пермяк на автомобиле
Ребенок ехал на велосипеде по обочине когда его сбил пермяк на автомобиле Фото:

Мужчину, который на автомобиле насмерть сбил 10-летнего мальчика в поселке Лямино Чусовского округа, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Пермяку предъявили обвинение в совершении преступления. На время следствия он отправлен в СИЗО», — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла в Лямино 19 августа. Мальчик ехал на велосипеде по обочине. Его сбил 54-летний мужчина, который был за рулем ВАЗ 2107 в состоянии алкогольного опьянения. Медики пытались спасти ребенка, но он скончался в карете скорой помощи. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

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Мужчину, который на автомобиле насмерть сбил 10-летнего мальчика в поселке Лямино Чусовского округа, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Пермяку предъявили обвинение в совершении преступления. На время следствия он отправлен в СИЗО», — уточнили в ведомстве. Трагедия произошла в Лямино 19 августа. Мальчик ехал на велосипеде по обочине. Его сбил 54-летний мужчина, который был за рулем ВАЗ 2107 в состоянии алкогольного опьянения. Медики пытались спасти ребенка, но он скончался в карете скорой помощи. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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