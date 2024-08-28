Летевший из ХМАО в Тюмень самолет Utair обледенел по вине пилота

Самолет Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Тюмень, обледенел из-за того, что была недожата кнопка обогрева. В Росавиации выяснили, что причиной стала невнимательность контролирующего пилота.
«На этапе снижения к аэропорту Рощино воздушное судно попало в зону обледенения, пилоты включили противообледененительную систему, однако ПОС правого воздушного винта не сработала… Росавиация квалифицировала это событие как авиаинцидент, сформировала комиссию и приступила к его расследованию… Причиной стала невнимательность контролирующего пилота, который недожал кнопку включения ПОС второго винта до срабатывания удерживающего замка», — написано в telegram-канале Aviaincident.
Несмотря на это, воздушное судно успешно приземлилось. Жертв и пострадавших не было. Инцидент произошел еще 15 марта 2024 года, однако результаты расследования появились только сейчас. URA.RU отправило запрос в Росавиацию. Ответ ожидается.
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