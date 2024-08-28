Летевший из ХМАО в Тюмень самолет Utair обледенел по вине пилота

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Пилот самолета АК Utair недожал кнопку обогрева
Пилот самолета АК Utair недожал кнопку обогрева Фото:

Самолет Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Тюмень, обледенел из-за того, что была недожата кнопка обогрева. В Росавиации выяснили, что причиной стала невнимательность контролирующего пилота.

«На этапе снижения к аэропорту Рощино воздушное судно попало в зону обледенения, пилоты включили противообледененительную систему, однако ПОС правого воздушного винта не сработала… Росавиация квалифицировала это событие как авиаинцидент, сформировала комиссию и приступила к его расследованию… Причиной стала невнимательность контролирующего пилота, который недожал кнопку включения ПОС второго винта до срабатывания удерживающего замка», — написано в telegram-канале Aviaincident.

Несмотря на это, воздушное судно успешно приземлилось. Жертв и пострадавших не было. Инцидент произошел еще 15 марта 2024 года, однако результаты расследования появились только сейчас. URA.RU отправило запрос в Росавиацию. Ответ ожидается. 

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Самолет Utair, летевший из Ханты-Мансийска в Тюмень, обледенел из-за того, что была недожата кнопка обогрева. В Росавиации выяснили, что причиной стала невнимательность контролирующего пилота. «На этапе снижения к аэропорту Рощино воздушное судно попало в зону обледенения, пилоты включили противообледененительную систему, однако ПОС правого воздушного винта не сработала… Росавиация квалифицировала это событие как авиаинцидент, сформировала комиссию и приступила к его расследованию… Причиной стала невнимательность контролирующего пилота, который недожал кнопку включения ПОС второго винта до срабатывания удерживающего замка», — написано в telegram-канале Aviaincident. Несмотря на это, воздушное судно успешно приземлилось. Жертв и пострадавших не было. Инцидент произошел еще 15 марта 2024 года, однако результаты расследования появились только сейчас. URA.RU отправило запрос в Росавиацию. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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