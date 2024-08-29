В Екатеринбурге перестанут ходить пять трамвайных маршрутов

29 августа 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Движение восстановят рано утром 9 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с 7 до 9 сентября прекратят движение сразу пять трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом путей на переезде по Сиреневому бульвару. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением ремонта трамвайных путей на переезде Сиреневый бульвар, 2, с 7 сентября до 9 сентября 05:00 будет ограничено движение трамваев № 8, 12, 13, 15, 23, следующих по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки „УрФУ“ до конечной станции „40 лет ВЛКСМ“», — следует из сообщения. Движение будет ограничено в обоих направлениях. Еще один ремонт улицы в Екатеринбурге затронул три автобусных маршрута. Из-за работ на Саввы Белых с 5 до 15 сентября изменят направления маршруты № 44, 66, 78. О том, как транспорт будет ходить во время ограничений — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 7 до 9 сентября прекратят движение сразу пять трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом путей на переезде по Сиреневому бульвару. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением ремонта трамвайных путей на переезде Сиреневый бульвар, 2, с 7 сентября до 9 сентября 05:00 будет ограничено движение трамваев № 8, 12, 13, 15, 23, следующих по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки „УрФУ“ до конечной станции „40 лет ВЛКСМ“», — следует из сообщения. Движение будет ограничено в обоих направлениях. Еще один ремонт улицы в Екатеринбурге затронул три автобусных маршрута. Из-за работ на Саввы Белых с 5 до 15 сентября изменят направления маршруты № 44, 66, 78. О том, как транспорт будет ходить во время ограничений — в материале URA.RU.