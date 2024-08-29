В Екатеринбурге перестанут ходить пять трамвайных маршрутов

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Движение восстановят рано утром 9 сентября Фото:

В Екатеринбурге с 7 до 9 сентября прекратят движение сразу пять трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом путей на переезде по Сиреневому бульвару. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на переезде Сиреневый бульвар, 2, с 7 сентября до 9 сентября 05:00 будет ограничено движение трамваев № 8, 12, 13, 15, 23, следующих по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки „УрФУ“ до конечной станции „40 лет ВЛКСМ“», — следует из сообщения. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

Еще один ремонт улицы в Екатеринбурге затронул три автобусных маршрута. Из-за работ на Саввы Белых с 5 до 15 сентября изменят направления маршруты № 44, 66, 78. О том, как транспорт будет ходить во время ограничений — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге с 7 до 9 сентября прекратят движение сразу пять трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом путей на переезде по Сиреневому бульвару. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением ремонта трамвайных путей на переезде Сиреневый бульвар, 2, с 7 сентября до 9 сентября 05:00 будет ограничено движение трамваев № 8, 12, 13, 15, 23, следующих по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки „УрФУ“ до конечной станции „40 лет ВЛКСМ“», — следует из сообщения. Движение будет ограничено в обоих направлениях. Еще один ремонт улицы в Екатеринбурге затронул три автобусных маршрута. Из-за работ на Саввы Белых с 5 до 15 сентября изменят направления маршруты № 44, 66, 78. О том, как транспорт будет ходить во время ограничений — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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