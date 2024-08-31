Священник рассказал, где лучше всего молиться перед учебным годом

В большинстве храмов Русской православной церкви 1 сентября состоятся молебны перед началом учебного года, в основном они пройдут для школьников. Студенты же смогут посетить молебны в храмах при вузах. Об этом сообщил протоиерей Максим Козлов.
«Если учащийся хочет помолиться перед началом учебного года, но нет уверенности, что в ближайшем храме будут читать молебен именно для студентов, можно прийти на службу в домовый храм при духовном вузе», — рассказал протоиерей РИА Новости. Также можно посетить один из храмов при светских вузах, таких как храм мученицы Татьяны при Московском университете.
Протоиерей отмечает, что молебны перед началом учебного года популярны во всех храмах из-за наличия у прихожан детей и внуков. Особенно это актуально для православных гимназий, где молебен может совпадать с линейкой 2 сентября и является специальным богослужением, включающим упоминание святых, обратившихся к Божьей помощи для улучшения успеваемости.
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