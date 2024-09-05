Ростехнадзор назвал причину затопления челябинского поселка Киолим

Челябинский поселок Киолим затопило из-за грубых нарушений в эксплуатации дамбы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский поселок Киолим затопило водой
Челябинский поселок Киолим затопило водой Фото:

Челябинский поселок Киолим затопило из-за грубых нарушений в эксплуатации дамбы. Об этом 5 сентября сообщило Уральское управление Ростехнадзора.

«Уральское управление Ростехнадзора совместно с органами прокуратуры региона выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим. Установлено, что не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС, а также отсутствует оснащение ГТС техническими средствами контроля за состоянием сооружений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности дамбы и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте. Материалы проверки в органы прокуратуры и управление следственного комитета региона.

Карабашский поселок Киолим был затоплен после прорыва дамбы на водохранилище в результате продолжительных ливней 26 июля. Уровень воды был высотой более метра. Волна унесла дом и переворачивала трактора. Жителей Киолима эвакуировали. Также были эвакуированы жители сел Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, но их дома стихия пощадила.

На место ЧС приезжал губернатор Алексей Текслер и полпред Владимир Якушев. Они провели заседание штаба по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский поселок Киолим затопило из-за грубых нарушений в эксплуатации дамбы. Об этом 5 сентября сообщило Уральское управление Ростехнадзора. «Уральское управление Ростехнадзора совместно с органами прокуратуры региона выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим. Установлено, что не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС, а также отсутствует оснащение ГТС техническими средствами контроля за состоянием сооружений», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности дамбы и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте. Материалы проверки в органы прокуратуры и управление следственного комитета региона. Карабашский поселок Киолим был затоплен после прорыва дамбы на водохранилище в результате продолжительных ливней 26 июля. Уровень воды был высотой более метра. Волна унесла дом и переворачивала трактора. Жителей Киолима эвакуировали. Также были эвакуированы жители сел Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, но их дома стихия пощадила. На место ЧС приезжал губернатор Алексей Текслер и полпред Владимир Якушев. Они провели заседание штаба по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...