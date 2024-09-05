Ростехнадзор назвал причину затопления челябинского поселка Киолим

Челябинский поселок Киолим затопило из-за грубых нарушений в эксплуатации дамбы. Об этом 5 сентября сообщило Уральское управление Ростехнадзора.
«Уральское управление Ростехнадзора совместно с органами прокуратуры региона выявило грубые нарушения обязательных требований при эксплуатации ГТС Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим. Установлено, что не обеспечено техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС, а также отсутствует оснащение ГТС техническими средствами контроля за состоянием сооружений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, не обеспечено проведение аттестации работников по вопросам безопасности дамбы и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в результате аварии на опасном объекте. Материалы проверки в органы прокуратуры и управление следственного комитета региона.
Карабашский поселок Киолим был затоплен после прорыва дамбы на водохранилище в результате продолжительных ливней 26 июля. Уровень воды был высотой более метра. Волна унесла дом и переворачивала трактора. Жителей Киолима эвакуировали. Также были эвакуированы жители сел Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево, но их дома стихия пощадила.
На место ЧС приезжал губернатор Алексей Текслер и полпред Владимир Якушев. Они провели заседание штаба по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!