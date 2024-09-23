Учителям нашли реальный способ повысить зарплаты

Конституционный суд РФ запретил включать оплату за дополнительную работу учителей в состав зарплаты, не превышающей минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Такое решение принято по жалобе учительницы из Архангельской области Елены Харюшевой.
«23 сентября 2024 года Конституционный Суд РФ защитил права учителей с зарплатой ниже минимального уровня оплаты труда. Дело о проверке конституционности статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой — четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобой гражданки Е.Н. Харюшевой», — заявлено в постановлении. Решение суда опубликовано на сайте КС.
Уточняется, что в 2021 году работодатель включил выполнение дополнительных видов работ и добавленную учебную нагрузку в состав зарплаты Харюшевой, что являлось попыткой доплаты до МРОТ. Педагогу не компенсировали затраты за выполнение работы, которая не входит в непосредственно в ее должностные обязанности.
Суд подчеркнул, что дополнительная работа, выполняемая с письменного согласия педагога, должна оплачиваться отдельно. Это связано с тем, что труд учителя в таких условиях становится интенсивнее, возрастает физиологическая и психоэмоциональная нагрузка, которая должна быть компенсирована.
Ранее Конституционный суд уже признавал недопустимым включение компенсационных выплат в состав зарплаты при ее сравнении с МРОТ (МРОТ в России с 1 января 2024 года составляет 19 242 руб). В 2019 году было постановлено, что доплаты за сверхурочную работу и работу в выходные дни также должны оплачиваться отдельно.
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