На месте крушения военного самолета в Южной Корее извлекли три тела

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На месте крушения военного самолета в Южной Корее извлекли три тела
На месте крушения военного самолета в Южной Корее извлекли три тела Фото:

На месте падения военного патрульного самолета в городе Пхохан, расположенном на востоке Южной Кореи извлекли тела трех человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.

«Три тела извлечены после крушения патрульного самолета ВМС», — сообщило корейское агентство. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение самолет, принадлежавший ВМС страны на горе около юго-восточного города Пхохан. Подробности в трансляции URA.RU.

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На месте падения военного патрульного самолета в городе Пхохан, расположенном на востоке Южной Кореи извлекли тела трех человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти. «Три тела извлечены после крушения патрульного самолета ВМС», — сообщило корейское агентство. На месте происшествия работают пожарные. Ранее сообщалось, что в Южной Корее произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение самолет, принадлежавший ВМС страны на горе около юго-восточного города Пхохан. Подробности в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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