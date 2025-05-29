На месте крушения военного самолета в Южной Корее извлекли три тела

На месте падения военного патрульного самолета в городе Пхохан, расположенном на востоке Южной Кореи извлекли тела трех человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.
«Три тела извлечены после крушения патрульного самолета ВМС», — сообщило корейское агентство. На месте происшествия работают пожарные.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение самолет, принадлежавший ВМС страны на горе около юго-восточного города Пхохан. Подробности в трансляции URA.RU.
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