Приложение «Авито» исчезло из AppStore

Приложение «Авито» стало недоступно для скачивания в российском сегменте App Store. Об этом сообщили представители сервиса.
«Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из AppStore», — сообщили URA.RU представители «Авито». Компания отметила, что ведет переговоры с Apple.
Пользователи Apple могут продолжать пользоваться установленной ранее версией приложения. В случае, если оно не установлено, компания отметила, что можно сидеть через мобильный браузер.
Ранее из AppStore исчезало приложение «Т-банка». Оно снова доступно в магазине приложений под названием Freelance Case в апреле.
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