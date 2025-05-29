Приложение «Авито» исчезло из AppStore

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AppStore удалило «Авито»
AppStore удалило «Авито» Фото:

Приложение «Авито» стало недоступно для скачивания в российском сегменте App Store. Об этом сообщили представители сервиса.

«Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из AppStore», — сообщили URA.RU представители «Авито». Компания отметила, что ведет переговоры с Apple.

Пользователи Apple могут продолжать пользоваться установленной ранее версией приложения. В случае, если оно не установлено, компания отметила, что можно сидеть через мобильный браузер.

Ранее из AppStore исчезало приложение «Т-банка». Оно снова доступно в магазине приложений под названием Freelance Case в апреле.

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Приложение «Авито» стало недоступно для скачивания в российском сегменте App Store. Об этом сообщили представители сервиса. «Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из AppStore», — сообщили URA.RU представители «Авито». Компания отметила, что ведет переговоры с Apple. Пользователи Apple могут продолжать пользоваться установленной ранее версией приложения. В случае, если оно не установлено, компания отметила, что можно сидеть через мобильный браузер. Ранее из AppStore исчезало приложение «Т-банка». Оно снова доступно в магазине приложений под названием Freelance Case в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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