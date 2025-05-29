«Страшно, прям перед нашими окнами ударило»: жителей Подмосковья напугал упавший на дом БПЛА

На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате инцидента повреждены несколько припаркованных автомобилей
В результате инцидента повреждены несколько припаркованных автомобилей Фото:

В ночь на 29 мая в Одинцово упали обломки сбитого беспилотника. На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона. Повреждения получил фасад дома на нескольких этажах, выбило стекла, а также разбиты окна автомобилей.

Очевидцы сообщили о яркой вспышке и сильном взрыве в 01:51. Подробнее о комментариях жителей дома — в материале URA.RU,

«Меня со стула сдуло»: первая реакция жильцов на падение БПЛА

По сообщениям очевидцев, прилет дрона сопровождался мощной ударной волной. Местная жительница рассказала, что спешно закрывала двери, опасаясь за домашних животных, в то время как ее парень, игравший в компьютерные игры, отчетливо слышал взрыв даже в наушниках. «Страшно конечно, прям перед нашими окнами ударило», — делится своими эмоциями один из жильцов в чате дома.

Другая свидетельница событий отметила, что во время второго взрыва ее буквально сбросило со стула. «Я в это время, когда второй взрыв был, в комп играла, меня как ветром сдуло со стула. Не знаю, как успела телефон схватить и джойстик в руке зажат был», — пишет девушка.

Стресс очевидцев

Очевидцы также сообщают о сильном стрессе после инцидента — одна из местных жительниц призналась, что не смогла уснуть до утра. Другая женщина событий рассказала, что находилась в ванной комнате и слышала только второй взрыв.

Одна из жителей отметила, что люди постепенно привыкают даже к таким тревожным происшествиям. «Очередной раз убеждаюсь, что человек ко всему привыкает, даже к звукам взрывов», — написала она «Вконтакте».

Некоторые даже не слышали взрывы

Некоторые местные жители советовали сохранять спокойствие и отдыхать, несмотря на тревожные события. Один из очевидцев даже отправил работодателю видео с места происшествия, после чего получил выходной.

«Отправил начальнику видео, он сказал на работу не приходи — отдохни», — написал мужчина. Некоторые горожане признались, что крепко спали и не заметили ночного инцидента.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО успешно перехватили три беспилотных летательных аппарата, атаковавших столичный регион в ночное время. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии серьезных повреждений и человеческих жертв.

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В ночь на 29 мая в Одинцово упали обломки сбитого беспилотника. На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона. Повреждения получил фасад дома на нескольких этажах, выбило стекла, а также разбиты окна автомобилей. Очевидцы сообщили о яркой вспышке и сильном взрыве в 01:51. Подробнее о комментариях жителей дома — в материале URA.RU, «Меня со стула сдуло»: первая реакция жильцов на падение БПЛА По сообщениям очевидцев, прилет дрона сопровождался мощной ударной волной. Местная жительница рассказала, что спешно закрывала двери, опасаясь за домашних животных, в то время как ее парень, игравший в компьютерные игры, отчетливо слышал взрыв даже в наушниках. «Страшно конечно, прям перед нашими окнами ударило», — делится своими эмоциями один из жильцов в чате дома. Другая свидетельница событий отметила, что во время второго взрыва ее буквально сбросило со стула. «Я в это время, когда второй взрыв был, в комп играла, меня как ветром сдуло со стула. Не знаю, как успела телефон схватить и джойстик в руке зажат был», — пишет девушка. Стресс очевидцев Очевидцы также сообщают о сильном стрессе после инцидента — одна из местных жительниц призналась, что не смогла уснуть до утра. Другая женщина событий рассказала, что находилась в ванной комнате и слышала только второй взрыв. Одна из жителей отметила, что люди постепенно привыкают даже к таким тревожным происшествиям. «Очередной раз убеждаюсь, что человек ко всему привыкает, даже к звукам взрывов», — написала она «Вконтакте». Некоторые даже не слышали взрывы Некоторые местные жители советовали сохранять спокойствие и отдыхать, несмотря на тревожные события. Один из очевидцев даже отправил работодателю видео с места происшествия, после чего получил выходной. «Отправил начальнику видео, он сказал на работу не приходи — отдохни», — написал мужчина. Некоторые горожане признались, что крепко спали и не заметили ночного инцидента. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО успешно перехватили три беспилотных летательных аппарата, атаковавших столичный регион в ночное время. Предварительная информация свидетельствует об отсутствии серьезных повреждений и человеческих жертв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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