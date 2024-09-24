Аэродромы России защитят от налетов дронов

25 сентября 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

В России аэропорты получат антидроновую защиту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К 2028 году 31 крупный аэропорт России будет оснащен системами антидроновой защиты. Это касается объектов, находящихся как в федеральной, так и в частной собственности. «Системы антидроновой защиты появятся в 20 аэропортах федерального значения и 11 частных в рамках федерального проекта по развитию инфраструктуры и безопасности. Нацпроект по беспилотным авиационным системам (БАС) был утвержден в конце 2023 года и начал реализовываться с 2024 года», — сообщили «Ведомости». Издание ссылается на обновленную версию документа, касающегося развития инфраструктуры и безопасности беспилотных авиационных систем в РФ. Общая оценка стоимости проекта до 2030 года составляет около 900 миллиардов рублей. Как сообщало URA.RU ранее, российские специалисты разработали FPV-дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности в случае ядерного удара. Об этом рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 2028 году 31 крупный аэропорт России будет оснащен системами антидроновой защиты. Это касается объектов, находящихся как в федеральной, так и в частной собственности. «Системы антидроновой защиты появятся в 20 аэропортах федерального значения и 11 частных в рамках федерального проекта по развитию инфраструктуры и безопасности. Нацпроект по беспилотным авиационным системам (БАС) был утвержден в конце 2023 года и начал реализовываться с 2024 года», — сообщили «Ведомости». Издание ссылается на обновленную версию документа, касающегося развития инфраструктуры и безопасности беспилотных авиационных систем в РФ. Общая оценка стоимости проекта до 2030 года составляет около 900 миллиардов рублей. Как сообщало URA.RU ранее, российские специалисты разработали FPV-дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности в случае ядерного удара. Об этом рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.