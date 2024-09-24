Коммунальщики Миасса выплатят четыре миллиона за падение ребенка в котлован

Миасский городской суд (Челябинская область) взыскал с МУП «Городское хозяйство» четыре миллиона из-за падения ребенка в котлован. Как следует из сообщения суда, девочка получила травмы и за год от них полностью не оправилась.
«Суд взыскал с МУП „Городское хозяйство“ в пользу несовершеннолетней Марии взыскал компенсацию морального вреда в размере двух млн рублей, компенсацию сверх возмещения вреда в сумме двух млн рублей. В пользу матери Светланы с „Городского хозяйства“ взыскан ущерб в размере 27,9 тысячи рублей», — отметили в суде.
В августе 2023 года девочка упала в котлован, вырытый работниками МУП, и получила тяжелые травмы. Из-за этого она ограничена в выборе профессии, до сих пор испытывает боль и нуждается в помощи. Ранее по этому делу были осуждены два работника предприятия за нарушение правил безопасности. Нарушив правила, сотрудники не оградили котлован с сигнальным освещением, предупреждающими знаками, не поставили освещение и аншлаги. Из-за этого потерпевшая, которая не знала о проведении работ, шла в темноте по тротуару и, не увидев котлована, провалилась в него, получив травмы.
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