24 сентября 2024

Коммунальщики Миасса выплатят четыре миллиона за падение ребенка в котлован

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка не знала о вырытом котловане и провалилась в него в темноте
Девушка не знала о вырытом котловане и провалилась в него в темноте Фото:

Миасский городской суд (Челябинская область) взыскал с МУП «Городское хозяйство» четыре миллиона из-за падения ребенка в котлован. Как следует из сообщения суда, девочка получила травмы и за год от них полностью не оправилась.

«Суд взыскал с МУП „Городское хозяйство“ в пользу несовершеннолетней Марии взыскал компенсацию морального вреда в размере двух млн рублей, компенсацию сверх возмещения вреда в сумме двух млн рублей. В пользу матери Светланы с „Городского хозяйства“ взыскан ущерб в размере 27,9 тысячи рублей», — отметили в суде.

В августе 2023 года девочка упала в котлован, вырытый работниками МУП, и получила тяжелые травмы. Из-за этого она ограничена в выборе профессии, до сих пор испытывает боль и нуждается в помощи. Ранее по этому делу были осуждены два работника предприятия за нарушение правил безопасности. Нарушив правила, сотрудники не оградили котлован с сигнальным освещением, предупреждающими знаками, не поставили освещение и аншлаги. Из-за этого потерпевшая, которая не знала о проведении работ, шла в темноте по тротуару и, не увидев котлована, провалилась в него, получив травмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миасский городской суд (Челябинская область) взыскал с МУП «Городское хозяйство» четыре миллиона из-за падения ребенка в котлован. Как следует из сообщения суда, девочка получила травмы и за год от них полностью не оправилась. «Суд взыскал с МУП „Городское хозяйство“ в пользу несовершеннолетней Марии взыскал компенсацию морального вреда в размере двух млн рублей, компенсацию сверх возмещения вреда в сумме двух млн рублей. В пользу матери Светланы с „Городского хозяйства“ взыскан ущерб в размере 27,9 тысячи рублей», — отметили в суде. В августе 2023 года девочка упала в котлован, вырытый работниками МУП, и получила тяжелые травмы. Из-за этого она ограничена в выборе профессии, до сих пор испытывает боль и нуждается в помощи. Ранее по этому делу были осуждены два работника предприятия за нарушение правил безопасности. Нарушив правила, сотрудники не оградили котлован с сигнальным освещением, предупреждающими знаками, не поставили освещение и аншлаги. Из-за этого потерпевшая, которая не знала о проведении работ, шла в темноте по тротуару и, не увидев котлована, провалилась в него, получив травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...