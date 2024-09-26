В Екатеринбурге запретят ездить на пяти улицах

В Екатеринбурге запретят ездить на пяти улицах на время крестного хода
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Военный парад в честь Дня Победы на площади 1905 года. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, гибдд, перекрытие движения, сотрудники дпс, автоинспекция
Улицы перекроют 29 сентября на два часа Фото:

В Екатеринбурге 29 сентября ограничат движение для транспорта на пяти улицах на время крестного хода. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Путь священников будет построен от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев. Ограничения продлятся с 12:00 до 14:00.

Проезд перекроют по участкам: улица Байдукова (от больницы «РЖД-Медицина» до ул. Волжской); улица Волжской (от ул. Байдукова до Решетской); улица Решетской (от ул. Волжская до Леваневского); дорога в поселок Шувакиш (от ул. Леваневского до Зеленой); улица Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автодорогой). Горадминистрация призывает водителей заранее продумывать маршруты.

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В Екатеринбурге 29 сентября ограничат движение для транспорта на пяти улицах на время крестного хода. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Путь священников будет построен от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев. Ограничения продлятся с 12:00 до 14:00. Проезд перекроют по участкам: улица Байдукова (от больницы «РЖД-Медицина» до ул. Волжской); улица Волжской (от ул. Байдукова до Решетской); улица Решетской (от ул. Волжская до Леваневского); дорога в поселок Шувакиш (от ул. Леваневского до Зеленой); улица Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автодорогой). Горадминистрация призывает водителей заранее продумывать маршруты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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