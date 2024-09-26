В Екатеринбурге запретят ездить на пяти улицах

В Екатеринбурге запретят ездить на пяти улицах на время крестного хода

26 сентября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Улицы перекроют 29 сентября на два часа Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 29 сентября ограничат движение для транспорта на пяти улицах на время крестного хода. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Путь священников будет построен от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев. Ограничения продлятся с 12:00 до 14:00. Проезд перекроют по участкам: улица Байдукова (от больницы «РЖД-Медицина» до ул. Волжской); улица Волжской (от ул. Байдукова до Решетской); улица Решетской (от ул. Волжская до Леваневского); дорога в поселок Шувакиш (от ул. Леваневского до Зеленой); улица Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автодорогой). Горадминистрация призывает водителей заранее продумывать маршруты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 29 сентября ограничат движение для транспорта на пяти улицах на время крестного хода. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Путь священников будет построен от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев. Ограничения продлятся с 12:00 до 14:00. Проезд перекроют по участкам: улица Байдукова (от больницы «РЖД-Медицина» до ул. Волжской); улица Волжской (от ул. Байдукова до Решетской); улица Решетской (от ул. Волжская до Леваневского); дорога в поселок Шувакиш (от ул. Леваневского до Зеленой); улица Зеленой (от дороги в Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автодорогой). Горадминистрация призывает водителей заранее продумывать маршруты.