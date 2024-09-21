Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке

Снаряд украинских войск попал в многоквартирный дом в Донецке. По предварительным данным повреждены две квартиры.
«Оно как бахнуло, я заскочила и тут все начало обваливаться, все засыпано было», — передает слова очевидицы РИА Новости. По ее словам, пострадавших не обнаружено, хозяева квартир уже начали разбирать завалы.
Инцидент произошел в Петровском районе города Донецка, в микрорайоне «Жилплощадка». Снаряд пробил крышу дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже, в результате чего были разрушены перекрытия и квартира на четвертом этаже.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщает, что за прошедшие сутки территория республики подверглась 47 обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины. В ходе этих обстрелов было выпущено 128 боеприпасов различного типа.
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