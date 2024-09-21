Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке

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В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу многоквартирного дома, разрушены две квартиры
В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу многоквартирного дома, разрушены две квартиры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снаряд украинских войск попал в многоквартирный дом в Донецке. По предварительным данным повреждены две квартиры.

«Оно как бахнуло, я заскочила и тут все начало обваливаться, все засыпано было», — передает слова очевидицы РИА Новости. По ее словам, пострадавших не обнаружено, хозяева квартир уже начали разбирать завалы.

Инцидент произошел в Петровском районе города Донецка, в микрорайоне «Жилплощадка». Снаряд пробил крышу дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже, в результате чего были разрушены перекрытия и квартира на четвертом этаже.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщает, что за прошедшие сутки территория республики подверглась 47 обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины. В ходе этих обстрелов было выпущено 128 боеприпасов различного типа.

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Снаряд украинских войск попал в многоквартирный дом в Донецке. По предварительным данным повреждены две квартиры. «Оно как бахнуло, я заскочила и тут все начало обваливаться, все засыпано было», — передает слова очевидицы РИА Новости. По ее словам, пострадавших не обнаружено, хозяева квартир уже начали разбирать завалы. Инцидент произошел в Петровском районе города Донецка, в микрорайоне «Жилплощадка». Снаряд пробил крышу дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже, в результате чего были разрушены перекрытия и квартира на четвертом этаже. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщает, что за прошедшие сутки территория республики подверглась 47 обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины. В ходе этих обстрелов было выпущено 128 боеприпасов различного типа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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