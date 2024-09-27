Вооруженные силы России достигли окраин города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
«Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе», — передает слова Балицкого РИА «Новости». Он добавил, что данный участок фронта не является основным, и российские войска продвигаются незначительно.
Основные боевые действия в регионе, по словам губернатора, происходят в воздухе — ВСУ используют FPV-дроны и артиллерию, что причиняет серьезный ущерб инфраструктуре. Власти Запорожья сталкиваются с последствиями этих обстрелов, при этом осуществляя помощь пострадавшим, особенно в вопросах жилья, чтобы люди могли оставаться на своих территориях, заключил Балицкий.
На запорожском направлении продолжаются бои к северо-западу от Работино и северу от Вербового. Российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Запорожсталь», где хранилась западная военная техника, включая танки и артиллерию. Российская авиация на этом направлении ведет удары по энергетическим объектам и украинским позициям аналогично ситуации в Харькове, нацеливаясь на промышленные зоны и склады с боеприпасами, передает Pravda.Ru.
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