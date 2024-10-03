В Екатеринбурге горит колония, весь район в дыму. Онлайн-трансляция

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Пожар вспыхнул вечером 3 октября Фото:

На территории исправительной колонии №10 в Екатеринбурге произошло мощное возгорание, весь Вторчермет заволокло дымом. Кадрами делятся читатели URA.RU. Агентство собирает информацию в режиме онлайн.

19:56 03.10.2024 На территории сейчас спокойно. Вот еще несколько кадров оттуда.

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19:54 03.10.2024 Рядом с ИК располагается завод «Уралэластотехника». Сотрудники говорят, что не слышали взрывов или хлопков. Как разгорался пожар, тоже не видели.

19:50 03.10.2024 К колонии подъехала карета реанимации, на месте также работает полиция, передает корреспондент URA.RU.

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19:35 03.10.2024 Прямо сейчас возле колонии спокойно. Стоит несколько пожарный машин. Дыма уже нет.

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19:34 03.10.2024 Другие подробности от МЧС: сообщение о пожаре ул. Монтерской впоступило в 18:29. На площади 400 кв. метров горела кровля административного здания на территории колонии.

19:33 03.10.2024 Пожар действительно уже потушен, об этом рассказали в региональном управлении МЧС. «В 19:18 пожар был локализован на площади 400 кв.м, в 19:23 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — сообщили в ведомстве.

19:27 03.10.2024 Загорелось бытовое здание, рассказали в ГУФСИН. На территории колонии есть мебельное и швейное производство, но их огонь не затронул.

19:24 03.10.2024 Дыма стало меньше, сообщают жители соседних домов. «Может, вообще потушили», — предполагает автор фото.

Фото:

19:18 03.10.2024 Перед пожаром очевидцы слышали звуки похожие на взрывы на территории колонии, пишет telegram-канал Mash. Предварительно, горит промышленная зона.

19:17 03.10.2024 В ИК-10 находятся 1500 заключенных, пишет telegram-канал Ural Mash.

19:15 03.10.2024 Читатели URA.RU присылают фотографии и видео пожара.

Фото:

19:12 03.10.2024 Примечательно, что за несколько часов до этого в СИЗО-1 №1 на улице Репина проходили совместные пожарно-тактические учения ГУФСИН и МЧС, сотрудникам УИС поставили оценку «хорошо».

Фото с совместных учений
Фото с совместных учений
Фото:

19:08 03.10.2024 В пресс-службе ГУФСИН заявили, что пострадавших нет. «Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — рассказали агентству.

19:04 03.10.2024 «Очень много дыма. На место уже прибыли как минимум пять пожарных машин, надеюсь, пишу оперативно потушат», — говорит читатель.

19:02 03.10.2024 Такая обстановка сейчас на площадке. Площадь возгорания пока неизвестна.

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На территории исправительной колонии №10 в Екатеринбурге произошло мощное возгорание, весь Вторчермет заволокло дымом. Кадрами делятся читатели URA.RU. Агентство собирает информацию в режиме онлайн. 19:56 03.10.2024 На территории сейчас спокойно. Вот еще несколько кадров оттуда. 19:54 03.10.2024 Рядом с ИК располагается завод «Уралэластотехника». Сотрудники говорят, что не слышали взрывов или хлопков. Как разгорался пожар, тоже не видели. 19:50 03.10.2024 К колонии подъехала карета реанимации, на месте также работает полиция, передает корреспондент URA.RU. 19:35 03.10.2024 Прямо сейчас возле колонии спокойно. Стоит несколько пожарный машин. Дыма уже нет. 19:34 03.10.2024 Другие подробности от МЧС: сообщение о пожаре ул. Монтерской впоступило в 18:29. На площади 400 кв. метров горела кровля административного здания на территории колонии. 19:33 03.10.2024 Пожар действительно уже потушен, об этом рассказали в региональном управлении МЧС. «В 19:18 пожар был локализован на площади 400 кв.м, в 19:23 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — сообщили в ведомстве. 19:27 03.10.2024 Загорелось бытовое здание, рассказали в ГУФСИН. На территории колонии есть мебельное и швейное производство, но их огонь не затронул. 19:24 03.10.2024 Дыма стало меньше, сообщают жители соседних домов. «Может, вообще потушили», — предполагает автор фото. 19:18 03.10.2024 Перед пожаром очевидцы слышали звуки похожие на взрывы на территории колонии, пишет telegram-канал Mash. Предварительно, горит промышленная зона. 19:17 03.10.2024 В ИК-10 находятся 1500 заключенных, пишет telegram-канал Ural Mash. 19:15 03.10.2024 Читатели URA.RU присылают фотографии и видео пожара. 19:12 03.10.2024 Примечательно, что за несколько часов до этого в СИЗО-1 №1 на улице Репина проходили совместные пожарно-тактические учения ГУФСИН и МЧС, сотрудникам УИС поставили оценку «хорошо». 19:08 03.10.2024 В пресс-службе ГУФСИН заявили, что пострадавших нет. «Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — рассказали агентству. 19:04 03.10.2024 «Очень много дыма. На место уже прибыли как минимум пять пожарных машин, надеюсь, пишу оперативно потушат», — говорит читатель. 19:02 03.10.2024 Такая обстановка сейчас на площадке. Площадь возгорания пока неизвестна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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