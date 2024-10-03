В Екатеринбурге горит колония, весь район в дыму. Онлайн-трансляция

03 октября 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Пожар вспыхнул вечером 3 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU На территории исправительной колонии №10 в Екатеринбурге произошло мощное возгорание, весь Вторчермет заволокло дымом. Кадрами делятся читатели URA.RU. Агентство собирает информацию в режиме онлайн. 19:56 На территории сейчас спокойно. Вот еще несколько кадров оттуда. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU 19:54 Рядом с ИК располагается завод «Уралэластотехника». Сотрудники говорят, что не слышали взрывов или хлопков. Как разгорался пожар, тоже не видели. 19:50 К колонии подъехала карета реанимации, на месте также работает полиция, передает корреспондент URA.RU. Фото: URA.RU 19:35 Прямо сейчас возле колонии спокойно. Стоит несколько пожарный машин. Дыма уже нет. Фото: URA.RU 19:34 Другие подробности от МЧС: сообщение о пожаре ул. Монтерской впоступило в 18:29. На площади 400 кв. метров горела кровля административного здания на территории колонии. 19:33 Пожар действительно уже потушен, об этом рассказали в региональном управлении МЧС. «В 19:18 пожар был локализован на площади 400 кв.м, в 19:23 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — сообщили в ведомстве. 19:27 Загорелось бытовое здание, рассказали в ГУФСИН. На территории колонии есть мебельное и швейное производство, но их огонь не затронул. 19:24 Дыма стало меньше, сообщают жители соседних домов. «Может, вообще потушили», — предполагает автор фото. Фото: читатель URA.RU 19:18 Перед пожаром очевидцы слышали звуки похожие на взрывы на территории колонии, пишет telegram-канал Mash. Предварительно, горит промышленная зона. 19:17 В ИК-10 находятся 1500 заключенных, пишет telegram-канал Ural Mash. 19:15 Читатели URA.RU присылают фотографии и видео пожара. Фото: читатель URA.RU 19:12 Примечательно, что за несколько часов до этого в СИЗО-1 №1 на улице Репина проходили совместные пожарно-тактические учения ГУФСИН и МЧС, сотрудникам УИС поставили оценку «хорошо». Фото с совместных учений Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области 19:08 В пресс-службе ГУФСИН заявили, что пострадавших нет. «Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — рассказали агентству. 19:04 «Очень много дыма. На место уже прибыли как минимум пять пожарных машин, надеюсь, пишу оперативно потушат», — говорит читатель. 19:02 Такая обстановка сейчас на площадке. Площадь возгорания пока неизвестна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории исправительной колонии №10 в Екатеринбурге произошло мощное возгорание, весь Вторчермет заволокло дымом. Кадрами делятся читатели URA.RU. Агентство собирает информацию в режиме онлайн. 19:56 03.10.2024 На территории сейчас спокойно. Вот еще несколько кадров оттуда. 19:54 03.10.2024 Рядом с ИК располагается завод «Уралэластотехника». Сотрудники говорят, что не слышали взрывов или хлопков. Как разгорался пожар, тоже не видели. 19:50 03.10.2024 К колонии подъехала карета реанимации, на месте также работает полиция, передает корреспондент URA.RU. 19:35 03.10.2024 Прямо сейчас возле колонии спокойно. Стоит несколько пожарный машин. Дыма уже нет. 19:34 03.10.2024 Другие подробности от МЧС: сообщение о пожаре ул. Монтерской впоступило в 18:29. На площади 400 кв. метров горела кровля административного здания на территории колонии. 19:33 03.10.2024 Пожар действительно уже потушен, об этом рассказали в региональном управлении МЧС. «В 19:18 пожар был локализован на площади 400 кв.м, в 19:23 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — сообщили в ведомстве. 19:27 03.10.2024 Загорелось бытовое здание, рассказали в ГУФСИН. На территории колонии есть мебельное и швейное производство, но их огонь не затронул. 19:24 03.10.2024 Дыма стало меньше, сообщают жители соседних домов. «Может, вообще потушили», — предполагает автор фото. 19:18 03.10.2024 Перед пожаром очевидцы слышали звуки похожие на взрывы на территории колонии, пишет telegram-канал Mash. Предварительно, горит промышленная зона. 19:17 03.10.2024 В ИК-10 находятся 1500 заключенных, пишет telegram-канал Ural Mash. 19:15 03.10.2024 Читатели URA.RU присылают фотографии и видео пожара. 19:12 03.10.2024 Примечательно, что за несколько часов до этого в СИЗО-1 №1 на улице Репина проходили совместные пожарно-тактические учения ГУФСИН и МЧС, сотрудникам УИС поставили оценку «хорошо». 19:08 03.10.2024 В пресс-службе ГУФСИН заявили, что пострадавших нет. «Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — рассказали агентству. 19:04 03.10.2024 «Очень много дыма. На место уже прибыли как минимум пять пожарных машин, надеюсь, пишу оперативно потушат», — говорит читатель. 19:02 03.10.2024 Такая обстановка сейчас на площадке. Площадь возгорания пока неизвестна.