Украина оказывает помощь сирийским террористам-боевикам, чтобы те воевали против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его данным, Киев обучает боевиков технологиям производства БПЛА.
«На территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из „Хайят Тахрир аш-Шам“ (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских вооруженных сил в САР», — заявил Лавров. Его слова опубликованы в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Глава МИД уточнил, что в этом Украине помогают США.
Ранее руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) уличили в контактах с главарем террористов «Хайята» в Сирии Абу Мохаммадом Джуляни. По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», Киев планирует отправить террористов на Украину для ведения боевых действий против российских военных.
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Украина оказывает помощь сирийским террористам-боевикам, чтобы те воевали против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его данным, Киев обучает боевиков технологиям производства БПЛА. «На территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из „Хайят Тахрир аш-Шам“ (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских вооруженных сил в САР», — заявил Лавров. Его слова опубликованы в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Глава МИД уточнил, что в этом Украине помогают США. Ранее руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) уличили в контактах с главарем террористов «Хайята» в Сирии Абу Мохаммадом Джуляни. По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», Киев планирует отправить террористов на Украину для ведения боевых действий против российских военных.