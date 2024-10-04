Украина открывает новый фронт против России

Лавров: Украина обучает террористов в Сирии при поддержке США
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
США помогают Украине в обучении террористов из Сирии, заявил Сергей Лавров Фото:

Украина оказывает помощь сирийским террористам-боевикам, чтобы те воевали против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его данным, Киев обучает боевиков технологиям производства БПЛА.

«На территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из „Хайят Тахрир аш-Шам“ (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских вооруженных сил в САР», — заявил Лавров. Его слова опубликованы в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Глава МИД уточнил, что в этом Украине помогают США.

Ранее руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) уличили в контактах с главарем террористов «Хайята» в Сирии Абу Мохаммадом Джуляни. По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», Киев планирует отправить террористов на Украину для ведения боевых действий против российских военных.

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Украина оказывает помощь сирийским террористам-боевикам, чтобы те воевали против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его данным, Киев обучает боевиков технологиям производства БПЛА. «На территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из „Хайят Тахрир аш-Шам“ (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ) новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских вооруженных сил в САР», — заявил Лавров. Его слова опубликованы в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Глава МИД уточнил, что в этом Украине помогают США. Ранее руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) уличили в контактах с главарем террористов «Хайята» в Сирии Абу Мохаммадом Джуляни. По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», Киев планирует отправить террористов на Украину для ведения боевых действий против российских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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