Пермский писатель Юзефович стал лауреатом премии «Ясная поляна»

Церемония награждения состоялась на сцене Большого театра
Писатель и историк из Перми Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна». Награждение прошло на сцене Большого театра.
«Юзефович стал лауреатом в номинации „Современная русская проза“. Его наградили за повесть „Поход на Бар-Хото“», — пишет «КП-Пермь».
В состав жюри премии «Ясная поляна» входят известные российские писатели, литературные критики и общественники. Возглавляет состав жюри правнук Льва Толстого — Владимир Толстой.
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