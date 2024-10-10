10 октября 2024

Пермский писатель Юзефович стал лауреатом премии «Ясная поляна»

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Церемония награждения состоялась на сцене Большого театра
Церемония награждения состоялась на сцене Большого театра Фото:

Писатель и историк из Перми Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна». Награждение прошло на сцене Большого театра.

«Юзефович стал лауреатом в номинации „Современная русская проза“. Его наградили за повесть „Поход на Бар-Хото“», — пишет «КП-Пермь».

В состав жюри премии «Ясная поляна» входят известные российские писатели, литературные критики и общественники. Возглавляет состав жюри правнук Льва Толстого — Владимир Толстой.

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Писатель и историк из Перми Леонид Юзефович стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна». Награждение прошло на сцене Большого театра. «Юзефович стал лауреатом в номинации „Современная русская проза“. Его наградили за повесть „Поход на Бар-Хото“», — пишет «КП-Пермь». В состав жюри премии «Ясная поляна» входят известные российские писатели, литературные критики и общественники. Возглавляет состав жюри правнук Льва Толстого — Владимир Толстой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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