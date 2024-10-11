Новый мэр Соликамска меняет подход к общению с жителями

Новый мэр Соликамска отменил ограничения на личный прием граждан
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, русанов александр
Александр Русанов сможет принимать одновременно не одного, а нескольких человек Фото:

Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Александр Русанов меняет порядок организации личного приема граждан. Это следует из постановления, опубликованного на сайте администрации округа.

«Внести в порядок организации и проведения личного приема граждан главой городского округа — главой администрации Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации Соликамского городского округа от 11 июня 2021 г. № 1138-па, изменения», — говорится в постановлении. Так, теперь на личном приеме чиновника сможет присутствовать не один, а несколько человек одновременного. Также отменено условие, при котором ранее глава Соликамска рассматривал не более 15 обращений граждан в день.

Русанов вступил в должность главы Соликамского городского округа в июне. До этого он возглавлял администрацию Ленинского района Перми. Сейчас чиновник формирует свою команду.

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Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Александр Русанов меняет порядок организации личного приема граждан. Это следует из постановления, опубликованного на сайте администрации округа. «Внести в порядок организации и проведения личного приема граждан главой городского округа — главой администрации Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации Соликамского городского округа от 11 июня 2021 г. № 1138-па, изменения», — говорится в постановлении. Так, теперь на личном приеме чиновника сможет присутствовать не один, а несколько человек одновременного. Также отменено условие, при котором ранее глава Соликамска рассматривал не более 15 обращений граждан в день. Русанов вступил в должность главы Соликамского городского округа в июне. До этого он возглавлял администрацию Ленинского района Перми. Сейчас чиновник формирует свою команду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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