Счастливых пермяков зовут на забег по набережной Камы

В Перми на набережной Камы 20 октября пройдет мероприятие-спутник Пермского марафона — «Счастливый забег». Об этом сообщается на сайте RussiaRunning.
«На „Счастливом забеге“ 20 октября подводим итоги полюбившихся жителям и гостям города Спутников марафона. Бежим по набережной Камы следующие дистанции: 1000 метров — для детей от 7 до 9 лет, 1500 метров — юноши и девушки от 10 до 17 лет и взрослые, 3000 метров — участники от 18 лет и старше»,— говорится на сайте RussiaRunning.
Спутники марафона — беговые события, которые проходят наряду с «Пермским марафоном». Помимо «Счастливого забега» к ним относятся «Спартаковская миля», RUTS и Perm Trail.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на набережной Камы прошел фан-забег невест и женихов. Участники бежали в свадебных платьях и костюмах.
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