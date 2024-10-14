Счастливых пермяков зовут на забег по набережной Камы

В Перми пройдет «Счастливый забег»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки пробегут по набережной Камы 20 октября
Пермяки пробегут по набережной Камы 20 октября Фото:

В Перми на набережной Камы 20 октября пройдет мероприятие-спутник Пермского марафона — «Счастливый забег». Об этом сообщается на сайте RussiaRunning.

«На „Счастливом забеге“ 20 октября подводим итоги полюбившихся жителям и гостям города Спутников марафона. Бежим по набережной Камы следующие дистанции: 1000 метров — для детей от 7 до 9 лет, 1500 метров — юноши и девушки от 10 до 17 лет и взрослые, 3000 метров — участники от 18 лет и старше»,— говорится на сайте RussiaRunning.

Спутники марафона — беговые события, которые проходят наряду с «Пермским марафоном». Помимо «Счастливого забега» к ним относятся «Спартаковская миля», RUTS и Perm Trail.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на набережной Камы прошел фан-забег невест и женихов. Участники бежали в свадебных платьях и костюмах. 

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В Перми на набережной Камы 20 октября пройдет мероприятие-спутник Пермского марафона — «Счастливый забег». Об этом сообщается на сайте RussiaRunning. «На „Счастливом забеге“ 20 октября подводим итоги полюбившихся жителям и гостям города Спутников марафона. Бежим по набережной Камы следующие дистанции: 1000 метров — для детей от 7 до 9 лет, 1500 метров — юноши и девушки от 10 до 17 лет и взрослые, 3000 метров — участники от 18 лет и старше»,— говорится на сайте RussiaRunning. Спутники марафона — беговые события, которые проходят наряду с «Пермским марафоном». Помимо «Счастливого забега» к ним относятся «Спартаковская миля», RUTS и Perm Trail. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на набережной Камы прошел фан-забег невест и женихов. Участники бежали в свадебных платьях и костюмах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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