14 октября 2024

Прокуратура наказала начальника судебных приставов в ХМАО за бездействие

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура наказала начальника отдела судебных приставов в ХМАО за бездействие
Прокуратура наказала начальника отдела судебных приставов в ХМАО за бездействие Фото:

Прокуратура наказала руководителя территориального отдела судебных приставов Кондинского района ХМАО: он не уложился в установленные сроки, предоставляя ответ на прокурорский запрос. Начальника ведомства привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

«В целях проверки доводов обращения о бездействии пристава при взыскании алиментов в адрес руководителя территориального отдела судебных приставов направлен запрос о предоставлении информации и документов, но ответ поступил в нарушение установленного законом срока. Руководитель отдела судебных приставов по Кондинскому району привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Прокуратура инициировала проверку после обращения гражданина, недовольного бездействием приставов из-за взыскания алиментов. В результате исполнительное производство возобновлено, и выплаты теперь поступают в соответствии с законодательством.

Ранее URA.RU писало, что пристав из Нижневартовска получила уголовное дело из-за сокрытия семимиллионного долга по алиментам. Она закрыла дело о долге, чтобы улучшить результаты своей работы.

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Прокуратура наказала руководителя территориального отдела судебных приставов Кондинского района ХМАО: он не уложился в установленные сроки, предоставляя ответ на прокурорский запрос. Начальника ведомства привлекли к административной ответственности и назначили штраф. «В целях проверки доводов обращения о бездействии пристава при взыскании алиментов в адрес руководителя территориального отдела судебных приставов направлен запрос о предоставлении информации и документов, но ответ поступил в нарушение установленного законом срока. Руководитель отдела судебных приставов по Кондинскому району привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Прокуратура инициировала проверку после обращения гражданина, недовольного бездействием приставов из-за взыскания алиментов. В результате исполнительное производство возобновлено, и выплаты теперь поступают в соответствии с законодательством. Ранее URA.RU писало, что пристав из Нижневартовска получила уголовное дело из-за сокрытия семимиллионного долга по алиментам. Она закрыла дело о долге, чтобы улучшить результаты своей работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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