Прокуратура наказала руководителя территориального отдела судебных приставов Кондинского района ХМАО: он не уложился в установленные сроки, предоставляя ответ на прокурорский запрос. Начальника ведомства привлекли к административной ответственности и назначили штраф.
«В целях проверки доводов обращения о бездействии пристава при взыскании алиментов в адрес руководителя территориального отдела судебных приставов направлен запрос о предоставлении информации и документов, но ответ поступил в нарушение установленного законом срока. Руководитель отдела судебных приставов по Кондинскому району привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Прокуратура инициировала проверку после обращения гражданина, недовольного бездействием приставов из-за взыскания алиментов. В результате исполнительное производство возобновлено, и выплаты теперь поступают в соответствии с законодательством.
Ранее URA.RU писало, что пристав из Нижневартовска получила уголовное дело из-за сокрытия семимиллионного долга по алиментам. Она закрыла дело о долге, чтобы улучшить результаты своей работы.
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