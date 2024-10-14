14 октября 2024

Жителей ХМАО накажут за парковку лодок рядом с многоэтажками

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Ханты-Мансийска освобождают дворы от лодок, которые паркуют жители
Власти Ханты-Мансийска освобождают дворы от лодок, которые паркуют жители Фото:

Власти Ханты-Мансийска проводят рейды по дворам города: проверяют, как соблюдаются правила благоустройства, в том числе законодательный запрет на размещение лодок у многоквартирных домов. Сначала они предупреждают нарушителей об ответственности, а в случае невыполнения требования подают в суд.

«За прошлый месяц с придомовых территорий убрано более 15 лодок. Выездные мероприятия проходят регулярно: граждан информируют, и если нарушение не устраняется, то комиссия вносит предписание с установленными сроками, в крайнем случае дело отправляется в суд», — указано в публикации на официальном сайте властей столицы ХМАО.

Размещать маломерные суда около многоквартирных домов запрещено законом. По словам инспекторов, такое нарушение чаще всего встречается в районе «Самарово».

Ранее URA.RU писало, что власти города в ХМАО назвали дату окончания ремонта дорог во дворах. Благоустроить придомовые территории пообещали до конца сентября.

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Власти Ханты-Мансийска проводят рейды по дворам города: проверяют, как соблюдаются правила благоустройства, в том числе законодательный запрет на размещение лодок у многоквартирных домов. Сначала они предупреждают нарушителей об ответственности, а в случае невыполнения требования подают в суд. «За прошлый месяц с придомовых территорий убрано более 15 лодок. Выездные мероприятия проходят регулярно: граждан информируют, и если нарушение не устраняется, то комиссия вносит предписание с установленными сроками, в крайнем случае дело отправляется в суд», — указано в публикации на официальном сайте властей столицы ХМАО. Размещать маломерные суда около многоквартирных домов запрещено законом. По словам инспекторов, такое нарушение чаще всего встречается в районе «Самарово». Ранее URA.RU писало, что власти города в ХМАО назвали дату окончания ремонта дорог во дворах. Благоустроить придомовые территории пообещали до конца сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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