15 октября 2024

Жители ХМАО выбрасывают меньше мусора, чем среднестатистические россиянине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане выкинули около 261 килограмма мусора на душу населения в 2023 году
Югорчане выкинули около 261 килограмма мусора на душу населения в 2023 году Фото:

Один житель ХМАО в среднем выбросил около 261 килограмма мусора за 2023 год. Это на 61 килограмм меньше, чем среднестатистический россиянин, выяснили аналитики FinExpertiza.

«За 2023 год среднестатистический россиянин оставил после себя 322,3 килограмма мусора… В Ханты-Мансийском автономном округе — 261,4 килограмма на человека», — написано на сайте.

Так доля региона в общем объеме ТКО в 2023 году составила 1%. Всего же в России общий объем сгенерированного мусора за год составил 47,2 миллионов тонн. На первом месте оказалась Магаданская область — (646,3 кг), на втором — Адыгея (605,8 кг), а на третьем — Новгородская область (501,7 кг).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один житель ХМАО в среднем выбросил около 261 килограмма мусора за 2023 год. Это на 61 килограмм меньше, чем среднестатистический россиянин, выяснили аналитики FinExpertiza. «За 2023 год среднестатистический россиянин оставил после себя 322,3 килограмма мусора… В Ханты-Мансийском автономном округе — 261,4 килограмма на человека», — написано на сайте. Так доля региона в общем объеме ТКО в 2023 году составила 1%. Всего же в России общий объем сгенерированного мусора за год составил 47,2 миллионов тонн. На первом месте оказалась Магаданская область — (646,3 кг), на втором — Адыгея (605,8 кг), а на третьем — Новгородская область (501,7 кг).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...