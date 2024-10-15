Жители ХМАО выбрасывают меньше мусора, чем среднестатистические россиянине

Один житель ХМАО в среднем выбросил около 261 килограмма мусора за 2023 год. Это на 61 килограмм меньше, чем среднестатистический россиянин, выяснили аналитики FinExpertiza.
«За 2023 год среднестатистический россиянин оставил после себя 322,3 килограмма мусора… В Ханты-Мансийском автономном округе — 261,4 килограмма на человека», — написано на сайте.
Так доля региона в общем объеме ТКО в 2023 году составила 1%. Всего же в России общий объем сгенерированного мусора за год составил 47,2 миллионов тонн. На первом месте оказалась Магаданская область — (646,3 кг), на втором — Адыгея (605,8 кг), а на третьем — Новгородская область (501,7 кг).
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