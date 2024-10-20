Екатеринбургского школьника, найденного мертвым, могли довести до суицида

СКР возбудил дело о доведении до самоубийства екатеринбургского школьника

21 октября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

СКР расследует, что могло повлиять на поступок подростка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургского школьника, найденного мертвым 19 октября, могли довести до суицида систематическими угрозами и унижениями. СКР возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщил URA.RU источник. «Учитывая, что десятиклассник покончил с собой, у следствия есть основания полагать, что парня довели до самоубийства. Это могло быть сделано через систематические угрозы, жестокое обращение или унижение его достоинства», — объяснил источник. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». В пресс-службе свердловского СКР не комментируют происшествие. Тело 16-летнего школьника было найдено поздним вечером возле дома № 11 на улице Новгородцевой. По версии следствия, он покончил с собой. Записки подросток не оставил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургского школьника, найденного мертвым 19 октября, могли довести до суицида систематическими угрозами и унижениями. СКР возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщил URA.RU источник. «Учитывая, что десятиклассник покончил с собой, у следствия есть основания полагать, что парня довели до самоубийства. Это могло быть сделано через систематические угрозы, жестокое обращение или унижение его достоинства», — объяснил источник. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». В пресс-службе свердловского СКР не комментируют происшествие. Тело 16-летнего школьника было найдено поздним вечером возле дома № 11 на улице Новгородцевой. По версии следствия, он покончил с собой. Записки подросток не оставил.