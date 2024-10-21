Челябинцу ночью разбили Mercedes-Benz GLS из-за дорожного конфликта

Парни били по машине молотком (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Полицейский задержали двух парней, которые на прошлой неделе ночью разбили припаркованный во дворе элитный автомобиль Mercedes-Benz GLS. Машину они повредили из-за дорожного конфликта с владельцем, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемых, ими оказались двое неработающих местных жителей 23 и 25 лет, один из которых ранее судим. Оперативники установили, что ранее у них возник дорожный конфликт с собственником иномарки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Парни проследили за мужчиной. Выяснили, где он оставляет автомобиль, и в ночь на 16 октября повредили машину. В ходе обыска у подозреваемых изъяли предметы, которыми они наносили удары, в том числе молоток. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело части первой статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Автомобиль Mercedes-Benz GLS, стоимость которого в салонах достигает десяти миллионов рублей, разбили в ночь на 16 октября. ЧП произошло во дворе дома № 105а по улице Братьев Кашириных. Нападавшие повредили стекла и окна, заднее стекло выбили полностью, также разбили бампер.

Предметы, которыми нападавшие били по машине Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области