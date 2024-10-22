В ХМАО спасатели столкнулись с задержкой отпускных

В ХМАО сотрудники филиала «Центроспас-Югория» получили отпускные на неделю позже положенного срока. Об этом URA.RU рассказал источник из учреждения на правах анонимности.
«Работники уже ушли в отпуск, а выплаты прислали только спустя четыре дня. Объяснений никто не дал», — сообщил журналисту собеседник агентства.
В соответствии с действующими нормами трудового права, отпускные выплачиваются не позже чем за три дня до начала отдыха. По версии источника, ситуация произошла из-за увольнения главного бухгалтера. «По состоянию на 22 октября задолженность по выплате заработной плате и отпускных отсутствует», — прокомментировали агентству ситуацию в учреждении. Иных объяснений не последовало.
Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Спасатели со стажем потеряли до 30% своего годового заработка.
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