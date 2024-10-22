22 октября 2024

В ХМАО спасатели столкнулись с задержкой отпускных

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасателям задержали выплаты отпускных
Спасателям задержали выплаты отпускных Фото:

В ХМАО сотрудники филиала «Центроспас-Югория» получили отпускные на неделю позже положенного срока. Об этом URA.RU рассказал источник из учреждения на правах анонимности.

«Работники уже ушли в отпуск, а выплаты прислали только спустя четыре дня. Объяснений никто не дал», — сообщил журналисту собеседник агентства.

В соответствии с действующими нормами трудового права, отпускные выплачиваются не позже чем за три дня до начала отдыха. По версии источника, ситуация произошла из-за увольнения главного бухгалтера. «По состоянию на 22 октября задолженность по выплате заработной плате и отпускных отсутствует», — прокомментировали агентству ситуацию в учреждении. Иных объяснений не последовало.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Спасатели со стажем потеряли до 30% своего годового заработка.

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В ХМАО сотрудники филиала «Центроспас-Югория» получили отпускные на неделю позже положенного срока. Об этом URA.RU рассказал источник из учреждения на правах анонимности. «Работники уже ушли в отпуск, а выплаты прислали только спустя четыре дня. Объяснений никто не дал», — сообщил журналисту собеседник агентства. В соответствии с действующими нормами трудового права, отпускные выплачиваются не позже чем за три дня до начала отдыха. По версии источника, ситуация произошла из-за увольнения главного бухгалтера. «По состоянию на 22 октября задолженность по выплате заработной плате и отпускных отсутствует», — прокомментировали агентству ситуацию в учреждении. Иных объяснений не последовало. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Спасатели со стажем потеряли до 30% своего годового заработка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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