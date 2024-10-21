Госдума ужесточит наказание всем, кто способствует наплыву нелегалов в страну

Госдума меняет наказание за организацию нелегальной миграции

21 октября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Закон будет направлен против тех, кто нарушает правила пребывания в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума приняла в первом чтении изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание за организацию нелегальной миграции. Самым суровым последствием за нелегальный ввоз иностранной рабочей силы станет срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей. Кроме того, если нелегальный мигрант нарушит закон, наказание для него будет строже, чем для работника, приехавшего в Россию с соблюдением всех правил. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы. Организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц, депутаты предлагают отнести к числу особо тяжких преступлений. Караться такое нарушение будет сроком от 8 до 15 лет, штрафом от 3 до 5 млн рублей и запретом занимать определенные должности сроком до 10 лет. Пойти на ужесточение мер депутаты решились, поскольку по действующим нормам нарушителям миграционных правил удавалось избежать наказания. Так, в 2023 году в России по этой статье были осуждены 879 человек, но только 166 получили реальные сроки. Примерно у четверти приговоренных к заключению срок был менее года. Такие данные приводит председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. При этом за 7 месяцев 2024 года (по сравнению с тем же периодом прошлого) количество преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, выросло в 2,8 раза и составило 1414 случаев. Законопроект предусматривает также ужесточение наказания за подделку документов и фиктивную регистрацию нелегалов. В новой редакции за такие преступления будет грозить лишение свободы сроком от 2 до 6 лет. Спикер Госдумы сообщил, что в 2023 году за эти нарушения осудили 8307 человек, из которых 8224 были гражданами России. Но изменения в законе коснутся не только тех, кто способствовал и покрывал нелегалов. В 2024 году число преступлений, совершенных незаконными мигрантами, увеличилось в три раза и составило 8 000 эпизодов. «Это последствия нелегальной миграции, которых быть не должно. Поэтому незаконное нахождение на территории нашей страны будет признаваться обстоятельством, отягчающим уголовное наказание», — сообщила URA.RU вносимые в закон изменения руководитель Комиссии по вопросам миграционной политики, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Эта мера будет защищать граждан России, а также иностранцев, легально находящихся на территории страны. «Принятые меры не направлены против законопослушных граждан других стран, которые приезжают к нам для работы, учебы. Они направлены на тех, кто не желает соблюдать наше законодательство», — подчеркнул в разговоре с URA.RU председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Сергей Пахомов, входящий в состав думской комиссии по миграционной политике. По данным Минстроя РФ, в строительстве и ЖКХ сейчас заняты примерно 800 тысяч трудовых мигрантов, официально приехавших в Россию. При этом сферу строительства часто называют в числе отраслей, испытывающих нехватку рук. Сергей Пахомов говорит о необходимости повышать имидж и престиж этих специальностей в отраслях среди местного населения. При этом ключевым показателем является не только оплата труда. «Достаточно посмотреть на культуру организации работ на стройплощадках, на обеспечение элементарной безопасности. Когда на строительном объекте чисто, аккуратно, прорабы и стройконтроль выполняют свои функции, нет проблем ни с кадрами, ни с квалификацией. А дальше уже будет работать сам рынок кадров», — говорит Пахомов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла в первом чтении изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание за организацию нелегальной миграции. Самым суровым последствием за нелегальный ввоз иностранной рабочей силы станет срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей. Кроме того, если нелегальный мигрант нарушит закон, наказание для него будет строже, чем для работника, приехавшего в Россию с соблюдением всех правил. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы. Организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц, депутаты предлагают отнести к числу особо тяжких преступлений. Караться такое нарушение будет сроком от 8 до 15 лет, штрафом от 3 до 5 млн рублей и запретом занимать определенные должности сроком до 10 лет. Пойти на ужесточение мер депутаты решились, поскольку по действующим нормам нарушителям миграционных правил удавалось избежать наказания. Так, в 2023 году в России по этой статье были осуждены 879 человек, но только 166 получили реальные сроки. Примерно у четверти приговоренных к заключению срок был менее года. Такие данные приводит председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. При этом за 7 месяцев 2024 года (по сравнению с тем же периодом прошлого) количество преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, выросло в 2,8 раза и составило 1414 случаев. Законопроект предусматривает также ужесточение наказания за подделку документов и фиктивную регистрацию нелегалов. В новой редакции за такие преступления будет грозить лишение свободы сроком от 2 до 6 лет. Спикер Госдумы сообщил, что в 2023 году за эти нарушения осудили 8307 человек, из которых 8224 были гражданами России. Но изменения в законе коснутся не только тех, кто способствовал и покрывал нелегалов. В 2024 году число преступлений, совершенных незаконными мигрантами, увеличилось в три раза и составило 8 000 эпизодов. «Это последствия нелегальной миграции, которых быть не должно. Поэтому незаконное нахождение на территории нашей страны будет признаваться обстоятельством, отягчающим уголовное наказание», — сообщила URA.RU вносимые в закон изменения руководитель Комиссии по вопросам миграционной политики, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Эта мера будет защищать граждан России, а также иностранцев, легально находящихся на территории страны. «Принятые меры не направлены против законопослушных граждан других стран, которые приезжают к нам для работы, учебы. Они направлены на тех, кто не желает соблюдать наше законодательство», — подчеркнул в разговоре с URA.RU председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Сергей Пахомов, входящий в состав думской комиссии по миграционной политике. По данным Минстроя РФ, в строительстве и ЖКХ сейчас заняты примерно 800 тысяч трудовых мигрантов, официально приехавших в Россию. При этом сферу строительства часто называют в числе отраслей, испытывающих нехватку рук. Сергей Пахомов говорит о необходимости повышать имидж и престиж этих специальностей в отраслях среди местного населения. При этом ключевым показателем является не только оплата труда. «Достаточно посмотреть на культуру организации работ на стройплощадках, на обеспечение элементарной безопасности. Когда на строительном объекте чисто, аккуратно, прорабы и стройконтроль выполняют свои функции, нет проблем ни с кадрами, ни с квалификацией. А дальше уже будет работать сам рынок кадров», — говорит Пахомов.