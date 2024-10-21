21 октября 2024

Из района поражения дроном эвакуировали членов «Русской общины» Магнитогорска

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Члены общины попали под обстрел дрона-камикадзе (архивное фото)
Члены общины попали под обстрел дрона-камикадзе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из района поражения украинским дроном-камикадзе эвакуировали членов «Русской общины» Магнитогорска (Челябинская область), которые везли на СВО гумпомощь и попали под обстрел. Об этом 22 октября сообщили сами члены общины.

«Подразделение Сергея „Большого“, эвакуировавшее наших ребят из района поражения дроном-камикадзе, передало их группе гумконвоя из Магнитогорска. Скоро будут дома», — сообщается в группе «Русская община г. Магнитогорска» в соцсети «ВКонтакте».

Украинский FPV дрон ранее обстрелял автомобиль марки «Нива» с гуманитарным конвоем из Челябинской области. В автомобиле находились члены общества «Русская община» из Магнитогорска, в том числе их лидер Андрей Мусин. Пассажиры не пострадали, автомобиль восстановлению не подлежит.

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Из района поражения украинским дроном-камикадзе эвакуировали членов «Русской общины» Магнитогорска (Челябинская область), которые везли на СВО гумпомощь и попали под обстрел. Об этом 22 октября сообщили сами члены общины. «Подразделение Сергея „Большого“, эвакуировавшее наших ребят из района поражения дроном-камикадзе, передало их группе гумконвоя из Магнитогорска. Скоро будут дома», — сообщается в группе «Русская община г. Магнитогорска» в соцсети «ВКонтакте». Украинский FPV дрон ранее обстрелял автомобиль марки «Нива» с гуманитарным конвоем из Челябинской области. В автомобиле находились члены общества «Русская община» из Магнитогорска, в том числе их лидер Андрей Мусин. Пассажиры не пострадали, автомобиль восстановлению не подлежит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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