Из района поражения дроном эвакуировали членов «Русской общины» Магнитогорска

Из района поражения украинским дроном-камикадзе эвакуировали членов «Русской общины» Магнитогорска (Челябинская область), которые везли на СВО гумпомощь и попали под обстрел. Об этом 22 октября сообщили сами члены общины.
«Подразделение Сергея „Большого“, эвакуировавшее наших ребят из района поражения дроном-камикадзе, передало их группе гумконвоя из Магнитогорска. Скоро будут дома», — сообщается в группе «Русская община г. Магнитогорска» в соцсети «ВКонтакте».
Украинский FPV дрон ранее обстрелял автомобиль марки «Нива» с гуманитарным конвоем из Челябинской области. В автомобиле находились члены общества «Русская община» из Магнитогорска, в том числе их лидер Андрей Мусин. Пассажиры не пострадали, автомобиль восстановлению не подлежит.
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