Рестораны Екатеринбурга атакуют звонками с одним вопросом

Екатеринбуржцы за два месяца до Нового года бронируют столики в ресторанах

22 октября 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

В ресторанах говорят, что гостям стоит поторопиться с бронью Фото: Марина Молдавская © URA.RU Екатеринбуржцы начали активно звонить и бронировать столики в заведениях к Новому году. Особой популярностью пользуются даты, начиная с середины декабря. В части заведений еще можно получить место для празднования с родными или коллегами, а в некоторых есть лишь пара свободных дней. Как обстоят дела в ресторанах за два месяца до Нового года — разбиралось URA.RU. В одном из самых старейших ресторанов города Pan Smetan почти нет свободных мест на новогодние даты. На сегодняшний день с 15 по 30 декабря продан весь зал, а это 170 мест, при этом пока есть свободные столики на 14 декабря и 18 декабря. Такой же популярностью пользуется ресторан семейной кухни «Паштет»: самые активные недели для бронирования с 14 декабря по 30 декабря, столики еще есть, но некоторые даты уже забронированы. Что касается ресторана Si!, то в этом году он делает итальянский новый год: с 20 по 21 декабря и с 27 и 28 декабря в ресторане будут музыкальные вечера. «В настоящий момент горожане активно стали бронировать столики в Si!, мы видим интерес. Сейчас забронировано порядка 40% дат», — рассказали представители ресторана. Gavi также активно продает банкеты для больших компаний. Уже сейчас в банкетном зале с 14 по 30 января забронировано почти 50%. Нет возможности забронировать этот зал и 13, 14, 19, 20, 21, 25 и 27 декабря. А вот каминный зал Gavi будет открыт для посетителей все дни декабря и января. В новом ресторане грузинской кухни «Гурмадзе» отмечают, что бронирование ключевых дат декабря идет активно и в основном это компании. «Все хотят отметить Новый год со своими коллегами в новом месте. Также бронируют и частные лица, кто хочет посидеть и отметить Новый год в кругу большой семьи. Есть даты, когда выкуплен уже весь зал на корпоративы», — пояснили представители заведения. Также начинают активно бронировать столики на декабрь в Asado The Butchery с гриль-меню, открывшемся недавно в «Тихвине» баре YOLO и рыбном бистро Scuba. Свободные даты пока еще есть, но екатеринбуржцам советуют поторопиться. Чуть лучше обстоят дела в ресторане итальянской кухни Olio: здесь занято лишь пару столов 20 и 24 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы начали активно звонить и бронировать столики в заведениях к Новому году. Особой популярностью пользуются даты, начиная с середины декабря. В части заведений еще можно получить место для празднования с родными или коллегами, а в некоторых есть лишь пара свободных дней. Как обстоят дела в ресторанах за два месяца до Нового года — разбиралось URA.RU. В одном из самых старейших ресторанов города Pan Smetan почти нет свободных мест на новогодние даты. На сегодняшний день с 15 по 30 декабря продан весь зал, а это 170 мест, при этом пока есть свободные столики на 14 декабря и 18 декабря. Такой же популярностью пользуется ресторан семейной кухни «Паштет»: самые активные недели для бронирования с 14 декабря по 30 декабря, столики еще есть, но некоторые даты уже забронированы. Что касается ресторана Si!, то в этом году он делает итальянский новый год: с 20 по 21 декабря и с 27 и 28 декабря в ресторане будут музыкальные вечера. «В настоящий момент горожане активно стали бронировать столики в Si!, мы видим интерес. Сейчас забронировано порядка 40% дат», — рассказали представители ресторана. Gavi также активно продает банкеты для больших компаний. Уже сейчас в банкетном зале с 14 по 30 января забронировано почти 50%. Нет возможности забронировать этот зал и 13, 14, 19, 20, 21, 25 и 27 декабря. А вот каминный зал Gavi будет открыт для посетителей все дни декабря и января. В новом ресторане грузинской кухни «Гурмадзе» отмечают, что бронирование ключевых дат декабря идет активно и в основном это компании. «Все хотят отметить Новый год со своими коллегами в новом месте. Также бронируют и частные лица, кто хочет посидеть и отметить Новый год в кругу большой семьи. Есть даты, когда выкуплен уже весь зал на корпоративы», — пояснили представители заведения. Также начинают активно бронировать столики на декабрь в Asado The Butchery с гриль-меню, открывшемся недавно в «Тихвине» баре YOLO и рыбном бистро Scuba. Свободные даты пока еще есть, но екатеринбуржцам советуют поторопиться. Чуть лучше обстоят дела в ресторане итальянской кухни Olio: здесь занято лишь пару столов 20 и 24 декабря.