Челябинская машина разминирует освобожденные территории Донбасса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская машина избавляет места проживания от боеприпасов
Челябинская машина избавляет места проживания от боеприпасов Фото:

Челябинская машина разминирует освобожденные регионы на юге страны. Как URA.RU рассказали в пресс-службе завода «ДСТ-Урал», поставлять технику для мирных целей стало избранной стратегией предприятия.

«Машина для разминирования используется только в мирных целях. Техника применяется для разминирования пространства освобожденных территорий», — уточнили URA.RU пресс-службе завода.

Компания опубликовала передвижение машины, добавив, что она спасла многие жизни. Выпуск начался в 2023 году, летом 2024 года он стал серийным. Приобретают гусеничный комплекс структуры МЧС.

Роботизированная машина для разминирования МТ-2 является дистанционно управляемым роботом. Инженеры создали технику на базе погрузчика ПГ-1. Машина имеет броню, направлять ее можно с выносного пульта или смартфона. Робот способен идти в минных полях шириной 2,3 метра. На корпусе смонтированы видеокамеры: фронтальная, две боковых и заднего вида.

После апробации минный трал стал мощнее. В результате модернизации транспорт оснастили двигателем мощностью в 320 лошадиных сил и гидромоторами привода мощностью 150 киловатт.

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Челябинская машина разминирует освобожденные регионы на юге страны. Как URA.RU рассказали в пресс-службе завода «ДСТ-Урал», поставлять технику для мирных целей стало избранной стратегией предприятия. «Машина для разминирования используется только в мирных целях. Техника применяется для разминирования пространства освобожденных территорий», — уточнили URA.RU пресс-службе завода. Компания опубликовала передвижение машины, добавив, что она спасла многие жизни. Выпуск начался в 2023 году, летом 2024 года он стал серийным. Приобретают гусеничный комплекс структуры МЧС. Роботизированная машина для разминирования МТ-2 является дистанционно управляемым роботом. Инженеры создали технику на базе погрузчика ПГ-1. Машина имеет броню, направлять ее можно с выносного пульта или смартфона. Робот способен идти в минных полях шириной 2,3 метра. На корпусе смонтированы видеокамеры: фронтальная, две боковых и заднего вида. После апробации минный трал стал мощнее. В результате модернизации транспорт оснастили двигателем мощностью в 320 лошадиных сил и гидромоторами привода мощностью 150 киловатт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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