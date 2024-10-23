23 октября 2024
22 октября 2024

В ХМАО под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело обнаружили возле одного из подъездов многоквартирного дома
Тело обнаружили возле одного из подъездов многоквартирного дома Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 23 октября под окнами многоэтажного дома №19 по улице Ленина обнаружено тело мужчины. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«У домов на Ленина, 19 сегодня вечером обнаружили тело пожилого мужчины», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Причина смерти не уточняется. На месте работают сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.

Тело пожилого мужчины обнаружили вечером 23 октября
Тело пожилого мужчины обнаружили вечером 23 октября
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 23 октября под окнами многоэтажного дома №19 по улице Ленина обнаружено тело мужчины. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «У домов на Ленина, 19 сегодня вечером обнаружили тело пожилого мужчины», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Причина смерти не уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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