Тело обнаружили возле одного из подъездов многоквартирного дома
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 23 октября под окнами многоэтажного дома №19 по улице Ленина обнаружено тело мужчины. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«У домов на Ленина, 19 сегодня вечером обнаружили тело пожилого мужчины», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Причина смерти не уточняется. На месте работают сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
Тело пожилого мужчины обнаружили вечером 23 октября
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!