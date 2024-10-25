В Краснодаре произошло массовое ДТП, двое погибли

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В Краснодаре произошло массовое ДТП, два человека погибли
В Краснодаре произошло массовое ДТП, два человека погибли Фото:

В Краснодаре на улице Северная произошло массовое ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще один человек — в критическом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«Страшное массовое ДТП в Краснодаре. <...> Два человека погибли на месте, еще один в критическом состоянии», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что в результате ДТП пострадало еще минимум два человека.

По предварительной информации, все погибшие находились в автомобиле Nexia. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб работают на месте происшествия. Устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.

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В Краснодаре на улице Северная произошло массовое ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще один человек — в критическом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «Страшное массовое ДТП в Краснодаре. <...> Два человека погибли на месте, еще один в критическом состоянии», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что в результате ДТП пострадало еще минимум два человека. По предварительной информации, все погибшие находились в автомобиле Nexia. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб работают на месте происшествия. Устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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