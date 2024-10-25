В Краснодаре произошло массовое ДТП, двое погибли

В Краснодаре на улице Северная произошло массовое ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще один человек — в критическом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Страшное массовое ДТП в Краснодаре. <...> Два человека погибли на месте, еще один в критическом состоянии», — сообщил telegram-канал. Уточняется, что в результате ДТП пострадало еще минимум два человека.
По предварительной информации, все погибшие находились в автомобиле Nexia. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб работают на месте происшествия. Устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.
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