Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля подало в отставку после введения и отмены военного положения в стране. Об этом заявило агентство «Рёнхап».
«Начальники управлений и старшие секретари [руководства администрации Южной Кореи] одновременно подали в отставку», — передает агентство детали сообщения, переданного офисом президента журналистам.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». В связи с этим в стране вспыхнули митинги. В итоге главная оппозиционная партия страны потребовала отставки президента и выставила ему ультиматум.
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