03 декабря 2024

Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

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Ранее президенту пригрозили импичментом
Ранее президенту пригрозили импичментом Фото:

Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля подало в отставку после введения и отмены военного положения в стране. Об этом заявило агентство «Рёнхап».

«Начальники управлений и старшие секретари [руководства администрации Южной Кореи] одновременно подали в отставку», — передает агентство детали сообщения, переданного офисом президента журналистам.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». В связи с этим в стране вспыхнули митинги. В итоге главная оппозиционная партия страны потребовала отставки президента и выставила ему ультиматум.

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Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля подало в отставку после введения и отмены военного положения в стране. Об этом заявило агентство «Рёнхап». «Начальники управлений и старшие секретари [руководства администрации Южной Кореи] одновременно подали в отставку», — передает агентство детали сообщения, переданного офисом президента журналистам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». В связи с этим в стране вспыхнули митинги. В итоге главная оппозиционная партия страны потребовала отставки президента и выставила ему ультиматум.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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