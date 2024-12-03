03 декабря 2024

На президента Южной Кореи Юн Сок Еля подали в суд за введение военного положения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбен) считает, что военное положение было антиконституционным
Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбен) считает, что военное положение было антиконституционным Фото:

Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбен) подала иск в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля за нарушение конституции. Причиной послужило объявление военного положения в стране, сообщает агентство Ренхап.

«Минбен просит суд подтвердить, что объявление президентом Юном военного положения и все последующие меры были антиконституционными и нарушавшими базовые права человека. Речь идет о праве на свободу собраний и ассоциации, свободе слова, свободе самовыражения, свободе в рядовой деятельности, а также уважении человека», — цитирует Ренхап РИА Новости.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». В связи с этим в стране вспыхнули митинги, а лидера оппозиции Ли Чжэ Мена и еще нескольких политиков задержали. Позже Кабинет Министров принял решение по предложению об отмене военного положения.

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Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбен) подала иск в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля за нарушение конституции. Причиной послужило объявление военного положения в стране, сообщает агентство Ренхап. «Минбен просит суд подтвердить, что объявление президентом Юном военного положения и все последующие меры были антиконституционными и нарушавшими базовые права человека. Речь идет о праве на свободу собраний и ассоциации, свободе слова, свободе самовыражения, свободе в рядовой деятельности, а также уважении человека», — цитирует Ренхап РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». В связи с этим в стране вспыхнули митинги, а лидера оппозиции Ли Чжэ Мена и еще нескольких политиков задержали. Позже Кабинет Министров принял решение по предложению об отмене военного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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