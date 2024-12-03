На президента Южной Кореи Юн Сок Еля подали в суд за введение военного положения

Ассоциация юристов за демократические перемены (Минбен) подала иск в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля за нарушение конституции. Причиной послужило объявление военного положения в стране, сообщает агентство Ренхап.
«Минбен просит суд подтвердить, что объявление президентом Юном военного положения и все последующие меры были антиконституционными и нарушавшими базовые права человека. Речь идет о праве на свободу собраний и ассоциации, свободе слова, свободе самовыражения, свободе в рядовой деятельности, а также уважении человека», — цитирует Ренхап РИА Новости.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». В связи с этим в стране вспыхнули митинги, а лидера оппозиции Ли Чжэ Мена и еще нескольких политиков задержали. Позже Кабинет Министров принял решение по предложению об отмене военного положения.
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