Военнослужащие президентской бригады ВСУ сдались в плен

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Семеро военнослужащих ВСУ сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке
Семеро военнослужащих ВСУ сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным. По информации корреспондента ТАСС, в районе Великой Новоселки, которая расположена в западной части Донецкой Народной республики (ДНР), в плен сдались семь человек. 

«Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке», — сообщает корреспондент агентства. Он отмечает, что семеро солдат ВСУ сдали оружие, когда к их позициям приблизились военные ВС РФ. 

Журналист ТАСС также сообщает, что сейчас военнослужащие отдельной президентской бригады ВСУ, взятые в плен, находятся в безопасности. Они получают всю необходимую помощь. 

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Военнослужащие отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным. По информации корреспондента ТАСС, в районе Великой Новоселки, которая расположена в западной части Донецкой Народной республики (ДНР), в плен сдались семь человек.  «Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке», — сообщает корреспондент агентства. Он отмечает, что семеро солдат ВСУ сдали оружие, когда к их позициям приблизились военные ВС РФ.  Журналист ТАСС также сообщает, что сейчас военнослужащие отдельной президентской бригады ВСУ, взятые в плен, находятся в безопасности. Они получают всю необходимую помощь. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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