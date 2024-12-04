Военнослужащие президентской бригады ВСУ сдались в плен

Военнослужащие отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным. По информации корреспондента ТАСС, в районе Великой Новоселки, которая расположена в западной части Донецкой Народной республики (ДНР), в плен сдались семь человек.
«Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке», — сообщает корреспондент агентства. Он отмечает, что семеро солдат ВСУ сдали оружие, когда к их позициям приблизились военные ВС РФ.
Журналист ТАСС также сообщает, что сейчас военнослужащие отдельной президентской бригады ВСУ, взятые в плен, находятся в безопасности. Они получают всю необходимую помощь.
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