Россияне стали чаще заводить кошек

Кошки опередили собак, грызунов и рептилий и стали самыми популярными питомцами у россиян в текущем году. Об этом сообщили специалисты компании «Четыре Лапы».
«Популярным питомцем среди опрошенных традиционно стала кошка (60%), на втором месте — собаки (58%). Грызуны и рептилии встречаются гораздо реже: 5% и 2% соответственно», — говорится в исследовании, которое передает РИА Новости. В опросе приняли участие 1,2 тысячи граждан по всей России.
По словам специалистов, более трети россиян, которые имеют питомцев, систематически посещают общественные места вместе, а путешествуют с животными — лишь 17% опрошенных. Лишь 5% граждан России пользуются услугами отелей для питомцев во время отъезда, большинство предпочитает оставить домашнее животное у друзей или родственников.
Ранее врач-терапевт СберЗдоровья Полина Лепилова рассказала, чем опасны домашние кошки. По ее словам, они являются переносчиками такого заболевания, как фелиноз.
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