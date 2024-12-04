Россияне стали чаще заводить кошек

Кошки стали самыми популярными питомцами в России в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Карен Даллакян и кошки. Челябинск, кошка, кошки, кот, питомец, котики, домашнее животное
Кошки стали самым популярным домашним животным в 2024 году Фото:

Кошки опередили собак, грызунов и рептилий и стали самыми популярными питомцами у россиян в текущем году. Об этом сообщили специалисты компании «Четыре Лапы».

«Популярным питомцем среди опрошенных традиционно стала кошка (60%), на втором месте — собаки (58%). Грызуны и рептилии встречаются гораздо реже: 5% и 2% соответственно», — говорится в исследовании, которое передает РИА Новости. В опросе приняли участие 1,2 тысячи граждан по всей России.

По словам специалистов, более трети россиян, которые имеют питомцев, систематически посещают общественные места вместе, а путешествуют с животными — лишь 17% опрошенных. Лишь 5% граждан России пользуются услугами отелей для питомцев во время отъезда, большинство предпочитает оставить домашнее животное у друзей или родственников.

Ранее врач-терапевт СберЗдоровья Полина Лепилова рассказала, чем опасны домашние кошки. По ее словам, они являются переносчиками такого заболевания, как фелиноз.

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Кошки опередили собак, грызунов и рептилий и стали самыми популярными питомцами у россиян в текущем году. Об этом сообщили специалисты компании «Четыре Лапы». «Популярным питомцем среди опрошенных традиционно стала кошка (60%), на втором месте — собаки (58%). Грызуны и рептилии встречаются гораздо реже: 5% и 2% соответственно», — говорится в исследовании, которое передает РИА Новости. В опросе приняли участие 1,2 тысячи граждан по всей России. По словам специалистов, более трети россиян, которые имеют питомцев, систематически посещают общественные места вместе, а путешествуют с животными — лишь 17% опрошенных. Лишь 5% граждан России пользуются услугами отелей для питомцев во время отъезда, большинство предпочитает оставить домашнее животное у друзей или родственников. Ранее врач-терапевт СберЗдоровья Полина Лепилова рассказала, чем опасны домашние кошки. По ее словам, они являются переносчиками такого заболевания, как фелиноз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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