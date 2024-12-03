Аналитик раскрыл, в чем подвох сверхвыгодных банковских вкладов

Вклады под 30% годовых не более, чем пиар-акция, позволяющая кредитной организации привлечь внимание. Об этом заявил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.
«На наш взгляд, подобные вклады выступают либо маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов. Либо для существующих клиентов, которые предпочитают держать средства в других банках и/или не получают выплаты на карты банка», — приводит слова аналитика «Прайм».
Он добавил, что на такие вклады обычно вводятся дополнительные условия. Поэтому больших денег с помощью подобных финансовых инструментов не заработаешь.
Ранее зампредседателя ЦБ РФ Филипп Габуния заявил, что у банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам. Иначе кредитные организации не привлекали бы такие депозиты, если бы у них не было подходящих ресурсов для инвестиции в экономику.
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