Песков рассказал о регистрации соцсетей Кремля в реестре Роскомнадзора

Telegram-канал Кремля официально зарегистрирован в Роскомнадзоре
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль зарегистрировал свой официальный telegram-канал Фото:

Официальный telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» зарегистрирован в реестре Роскомнадзора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы зарегистрировались, все сообщили», — передает слова Пескова РИА Новости. Сейчас аудитория кремлевского канала превышает 240 тысяч подписчиков.

С 1 ноября Роскомнадзор обязал все каналы и страницы, имеющие свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться в едином реестре. Форма для заполнения размещена на «Госуслугах». Если канала не будет в перечне ведомства, то авторы не смогут публиковать в них рекламу, а другие каналы — ссылаться на их сообщения. Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года.

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Официальный telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» зарегистрирован в реестре Роскомнадзора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, мы зарегистрировались, все сообщили», — передает слова Пескова РИА Новости. Сейчас аудитория кремлевского канала превышает 240 тысяч подписчиков. С 1 ноября Роскомнадзор обязал все каналы и страницы, имеющие свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться в едином реестре. Форма для заполнения размещена на «Госуслугах». Если канала не будет в перечне ведомства, то авторы не смогут публиковать в них рекламу, а другие каналы — ссылаться на их сообщения. Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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