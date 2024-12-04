Песков рассказал о регистрации соцсетей Кремля в реестре Роскомнадзора

Telegram-канал Кремля официально зарегистрирован в Роскомнадзоре

04 декабря 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Кремль зарегистрировал свой официальный telegram-канал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» зарегистрирован в реестре Роскомнадзора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, мы зарегистрировались, все сообщили», — передает слова Пескова РИА Новости. Сейчас аудитория кремлевского канала превышает 240 тысяч подписчиков. С 1 ноября Роскомнадзор обязал все каналы и страницы, имеющие свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться в едином реестре. Форма для заполнения размещена на «Госуслугах». Если канала не будет в перечне ведомства, то авторы не смогут публиковать в них рекламу, а другие каналы — ссылаться на их сообщения. Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» зарегистрирован в реестре Роскомнадзора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, мы зарегистрировались, все сообщили», — передает слова Пескова РИА Новости. Сейчас аудитория кремлевского канала превышает 240 тысяч подписчиков. С 1 ноября Роскомнадзор обязал все каналы и страницы, имеющие свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться в едином реестре. Форма для заполнения размещена на «Госуслугах». Если канала не будет в перечне ведомства, то авторы не смогут публиковать в них рекламу, а другие каналы — ссылаться на их сообщения. Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года.