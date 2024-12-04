Песков рассказал о регистрации соцсетей Кремля в реестре Роскомнадзора

Официальный telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» зарегистрирован в реестре Роскомнадзора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, мы зарегистрировались, все сообщили», — передает слова Пескова РИА Новости. Сейчас аудитория кремлевского канала превышает 240 тысяч подписчиков.
С 1 ноября Роскомнадзор обязал все каналы и страницы, имеющие свыше 10 тысяч подписчиков, регистрироваться в едином реестре. Форма для заполнения размещена на «Госуслугах». Если канала не будет в перечне ведомства, то авторы не смогут публиковать в них рекламу, а другие каналы — ссылаться на их сообщения. Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года.
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