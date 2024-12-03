FT: генсек НАТО предупредил Трампа о подвохе в сделке по Украине

04 декабря 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

Марк Рютте заявил, что соглашение по Украине сблизит Россию с Китаем, Ираном и КНДР Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа об угрозе для Вашингтона, вызванной потенциально неудачным для Запада соглашением по Украине. Об этом сообщает издание Financial Times. Марк Рютте заявил, что мирное соглашение по Украине может еще сильнее сблизить Россию с Китаем, Северной Кореей и Ираном, пишет издание. По мнению генсека, это может представлять большую опасность для Штатов. Рютте подчеркнул, что странам альянса нужно сосредоточить все усилия на отправке Украине большего количества боеприпасов и оружия. Политолог Константин Блохин заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский покинет свой пост только в том случае, если США полностью пересмотрят свой внешнеполитический курс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО полностью противоречит принципу неделимости безопасности и является абсолютно неприемлемым для РФ решением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа об угрозе для Вашингтона, вызванной потенциально неудачным для Запада соглашением по Украине. Об этом сообщает издание Financial Times. Марк Рютте заявил, что мирное соглашение по Украине может еще сильнее сблизить Россию с Китаем, Северной Кореей и Ираном, пишет издание. По мнению генсека, это может представлять большую опасность для Штатов. Рютте подчеркнул, что странам альянса нужно сосредоточить все усилия на отправке Украине большего количества боеприпасов и оружия. Политолог Константин Блохин заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский покинет свой пост только в том случае, если США полностью пересмотрят свой внешнеполитический курс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО полностью противоречит принципу неделимости безопасности и является абсолютно неприемлемым для РФ решением.