За два часа беспилотники ВСУ пытались атаковать Россию 11 раз

В период с 05:30 по 07.40 по московскому времени над территорией Российской Федерации было сбито еще 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Каждый был уничтожен средствами ПВО. Об этом сообщает министерство обороны страны.
«С 05.30 до 07.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА... Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает военное ведомство в telegram-канале. Шесть беспилотников удалось сбить над Ростовской областью. По два БПЛА ВСУ уничтожено в Ростовской и Курской областях. Еще по одному дрону сбили над территориями Брянской, Рязанской и Калужской областей.
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