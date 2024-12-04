За ночь ВСУ совершили 24 попытки атаковать Россию: карта СВО на 4 декабря

ВСУ предприняли 24 атаки на российские регионы с использованием дронов, все они были перехвачены. ВС РФ активны на фронтах, добиваются успехов в Суджанском районе Курской области, на купянском направлении и в Торецке. Последние новости и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Курское направление
Группа войск «Север» сообщает о боях в северной части Суджанского района. Штурмовые подразделения ВС РФ добиваются успехов в лесных массивах недалеко от населенного пункта Малая Локня, где осуществляется операция по зачистке. Кроме того, в районе Николаево-Дарьино российские войска уничтожили контратакующую группу ВСУ, в составе которой был танк Leopard.
Экипаж российского вертолета Ми-28НМ атаковал опорный пункт и пехоту ВСУ. Подтверждено уничтожение целей. Также инженеры северной группировки ВС РФ развернули понтонный мост в приграничном районе. Работы включали инженерную разведку и проверку берегов на наличие мин. Установка моста была выполнена в условиях потенциальной угрозы обстрела.
Купянское направление
Продолжаются бои, в ходе которых российские войска стремятся создать устойчивые плацдармы на берегу реки Оскол, который находится под контролем ВСУ. Украинские военные, в свою очередь, осуществляют интенсивные контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции.
Украинские подразделения в районе населенного пункта Надия отошли на вторую и третью линии обороны из-за огневых атак российских сил и угрозы окружения. Это связано с усилением давления со стороны ВС РФ, что привело к увеличению межпозиционного пространства до двух километров. ВСУ также активно укрепляет свои позиции вдоль автодороги Першотравневое — Райгородка.
Торецкое направление
Из Торецка (Дзержинска) поступают сообщения о продолжающихся боях в микрорайоне Забалка. Там ведется ожесточенная борьба за контроль над терриконами шахты.
Покровское направление
ВС РФ атакуют в направлении Даченского. Ранее были осуществлены прорывы южнее, в районе Желтого и Пушкино. В дальнейшем это создаст возможность уничтожить группу украинских военных или вынудить их отступить на запад под огнем артиллерийских орудий и дронов.
Часовоярское направление
ВСУ перебросили под Константиновку иностранный легион. В него входят наемники из Испании, Франции и США.
Кураховское направление
Российская армия установила контроль над Старыми Тернами. Также уничтожен расположенный рядом ротный опорный пункт ВСУ, находящийся на западном берегу водохранилища.
Времевское направление
Группировка войск «Восток» фиксирует значительное увеличение сопротивления украинской армии в районе Великой (Большой) Новоселки. В зонах боевых действий около Нового Комара также наблюдаются интенсивные столкновения. К северу от Максимовки ВС РФ приблизились к населенному пункту Сухие Ялы.
Обстрелы ВСУ
В течение ночи ВСУ пытались атаковать Россию 24 беспилотниками, все дроны были перехвачены и уничтожены, сообщило Минобороны РФ. Шесть аппаратов сбито над Ростовской областью, пять — над Брянской, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской и пять — над Краснодарским краем.
В Белгородской области, в поселке Политотдельском, в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому пострадал один мирный житель. В городе Шебекино одно из предприятий подверглось многократным атакам дронов. Также сообщается, что прошлой ночью в селе Устинка Белгородского района беспилотник атаковал частный дом, в результате чего мужчина с ожогами обратился в больницу.
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