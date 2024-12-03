Россияне погрязли в долгах за электричество

«Известия»: долги россиян за оплату электричества не перестают расти

04 декабря 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Долги выросли почти до 345 миллиардов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России продолжают расти долги по оплате электроэнергии. На 1 октября 2024 года они составили почти 345 миллиардов рублей, следует из документов Минстроя. «Задолженность россиян за электричество с 1 января по 1 октября 2024 года выросла на 7%, составив 344,9 миллиардов рублей. Размер просрочек на месяц и более составил 219 миллиардов рублей», — указано в документах, которые есть у «Известий». В материале уточняется, что больше всего нарушителей проживает в Центральном федеральном округе, на который пришлось 75,1 миллиарда рублей, из них просрочка на месяц и более — 44,5 миллиарда. В Приволжском округе долг составляет 70,7 миллиардов. Основной объем задолженности приходится на потребителей группы ЖКХ — 142,5 миллиарда рублей. Сообщалось, что в России применят новую методику расчета тарифов за электричество. ФАС разработала механизм дифференцированных по объему потребления тарифов для решения проблемы несправедливого ценообразования. Нововведения вступили в силу 3 декабря, а мера направлена на устранение незаконного серого майнинга и сокращение перекрестного субсидирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России продолжают расти долги по оплате электроэнергии. На 1 октября 2024 года они составили почти 345 миллиардов рублей, следует из документов Минстроя. «Задолженность россиян за электричество с 1 января по 1 октября 2024 года выросла на 7%, составив 344,9 миллиардов рублей. Размер просрочек на месяц и более составил 219 миллиардов рублей», — указано в документах, которые есть у «Известий». В материале уточняется, что больше всего нарушителей проживает в Центральном федеральном округе, на который пришлось 75,1 миллиарда рублей, из них просрочка на месяц и более — 44,5 миллиарда. В Приволжском округе долг составляет 70,7 миллиардов. Основной объем задолженности приходится на потребителей группы ЖКХ — 142,5 миллиарда рублей. Сообщалось, что в России применят новую методику расчета тарифов за электричество. ФАС разработала механизм дифференцированных по объему потребления тарифов для решения проблемы несправедливого ценообразования. Нововведения вступили в силу 3 декабря, а мера направлена на устранение незаконного серого майнинга и сокращение перекрестного субсидирования.