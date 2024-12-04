Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ в ДНР

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, артиллерия, пушка, сбойка, stock
Российские артиллеристы нанесли серьезный удар по ВСУ, уничтожив станцию РЭБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы из группировки войск «Восток» ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, при этом уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Артиллеристы группировки войск „Восток“ сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Военнослужащие отмечают, что свежие подразделения ВСУ обучены очень плохо. Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции», — рассказали в Минобороны. Заявление передает ТАСС.

По информации министерства, есть вероятность, что украинские командиры, жертвуя личным составом, таким образом выявляют местоположение российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и пушек. Также отмечается слаженная работа артиллеристов группировки «Восток», российские бойцы не дают ВСУ ни малейшего шанса подловить себя во время боевой работы.

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Артиллеристы из группировки войск «Восток» ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, при этом уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Артиллеристы группировки войск „Восток“ сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Военнослужащие отмечают, что свежие подразделения ВСУ обучены очень плохо. Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции», — рассказали в Минобороны. Заявление передает ТАСС. По информации министерства, есть вероятность, что украинские командиры, жертвуя личным составом, таким образом выявляют местоположение российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и пушек. Также отмечается слаженная работа артиллеристов группировки «Восток», российские бойцы не дают ВСУ ни малейшего шанса подловить себя во время боевой работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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