Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ в ДНР

04 декабря 2024 в 08:24 Размер текста - 17 +

Российские артиллеристы нанесли серьезный удар по ВСУ, уничтожив станцию РЭБ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллеристы из группировки войск «Восток» ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, при этом уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Артиллеристы группировки войск „Восток“ сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Военнослужащие отмечают, что свежие подразделения ВСУ обучены очень плохо. Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции», — рассказали в Минобороны. Заявление передает ТАСС. По информации министерства, есть вероятность, что украинские командиры, жертвуя личным составом, таким образом выявляют местоположение российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и пушек. Также отмечается слаженная работа артиллеристов группировки «Восток», российские бойцы не дают ВСУ ни малейшего шанса подловить себя во время боевой работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артиллеристы из группировки войск «Восток» ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, при этом уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Артиллеристы группировки войск „Восток“ сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Военнослужащие отмечают, что свежие подразделения ВСУ обучены очень плохо. Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции», — рассказали в Минобороны. Заявление передает ТАСС. По информации министерства, есть вероятность, что украинские командиры, жертвуя личным составом, таким образом выявляют местоположение российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и пушек. Также отмечается слаженная работа артиллеристов группировки «Восток», российские бойцы не дают ВСУ ни малейшего шанса подловить себя во время боевой работы.