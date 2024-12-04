Артиллеристы из группировки войск «Восток» ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, при этом уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Артиллеристы группировки войск „Восток“ сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Военнослужащие отмечают, что свежие подразделения ВСУ обучены очень плохо. Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции», — рассказали в Минобороны. Заявление передает ТАСС.
По информации министерства, есть вероятность, что украинские командиры, жертвуя личным составом, таким образом выявляют местоположение российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и пушек. Также отмечается слаженная работа артиллеристов группировки «Восток», российские бойцы не дают ВСУ ни малейшего шанса подловить себя во время боевой работы.
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