В Екатеринбурге построят новый квартал с шестью школами и 13 детсадами

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Куйвашев в новой школе мкр Солнечный. Необр
Одна школа будет максимум на 1,5 тысячи мест Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект межевания территории Чкаловского района, согласно которому в новом квартале планируют построить шесть школ и 13 детских садов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В границах улицы Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД (зеркально микрорайону „Солнечный“) планируется построить сразу несколько образовательных учреждений — три школы на 1,5 тысячи мест каждая, две школы для 1125 детей каждая и одна школа на 1150 учащихся», — говорится в сообщении.

Предполагается, что на территории нового микрорайона построят дома с площадью квартир более двух миллионов квадратных метров. В проекте нового квартала предусмотрена собственная больница и станция скорой помощи. На территории также создадут 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект межевания территории Чкаловского района, согласно которому в новом квартале планируют построить шесть школ и 13 детских садов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В границах улицы Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД (зеркально микрорайону „Солнечный“) планируется построить сразу несколько образовательных учреждений — три школы на 1,5 тысячи мест каждая, две школы для 1125 детей каждая и одна школа на 1150 учащихся», — говорится в сообщении. Предполагается, что на территории нового микрорайона построят дома с площадью квартир более двух миллионов квадратных метров. В проекте нового квартала предусмотрена собственная больница и станция скорой помощи. На территории также создадут 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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