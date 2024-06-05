В Екатеринбурге построят новый квартал с шестью школами и 13 детсадами

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект межевания территории Чкаловского района, согласно которому в новом квартале планируют построить шесть школ и 13 детских садов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«В границах улицы Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД (зеркально микрорайону „Солнечный“) планируется построить сразу несколько образовательных учреждений — три школы на 1,5 тысячи мест каждая, две школы для 1125 детей каждая и одна школа на 1150 учащихся», — говорится в сообщении.
Предполагается, что на территории нового микрорайона построят дома с площадью квартир более двух миллионов квадратных метров. В проекте нового квартала предусмотрена собственная больница и станция скорой помощи. На территории также создадут 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки.
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