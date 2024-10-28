28 октября 2024

Деда, раздробившего голову внуку, оставили под стражей в Екатеринбурге

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Избрание меры пресечения деду-убийце Дмитрию Кучину. Екатеринбург , арест, преступник, заключенный, кучин дмитрий
Дмитрий Кучин был арестован 18 октября Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, обвиняемый в убийстве полуторамесячного внука, останется под стражей. Свердловский областной суд отклонил его жалобу на арест, сообщили URA.RU в инстанции.

«Постановление Чкаловского райсуда, который арестовал Кучина, было обжаловано защитником [Жанной Калегиной] в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Кучин останется под стражей до 15 декабря», — сказали в облсуде.

Трагедия произошла в ночь на 16 октября в двухэтажном доме на Инженерной, 15. По версии следствия, вернувшись домой, Кучин услышал громкий плач, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о дверь. После жестокой расправы дед попытался убежать, но был пойман силовиками. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, обвиняемый в убийстве полуторамесячного внука, останется под стражей. Свердловский областной суд отклонил его жалобу на арест, сообщили URA.RU в инстанции. «Постановление Чкаловского райсуда, который арестовал Кучина, было обжаловано защитником [Жанной Калегиной] в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Кучин останется под стражей до 15 декабря», — сказали в облсуде. Трагедия произошла в ночь на 16 октября в двухэтажном доме на Инженерной, 15. По версии следствия, вернувшись домой, Кучин услышал громкий плач, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о дверь. После жестокой расправы дед попытался убежать, но был пойман силовиками. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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