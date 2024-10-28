Деда, раздробившего голову внуку, оставили под стражей в Екатеринбурге

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, обвиняемый в убийстве полуторамесячного внука, останется под стражей. Свердловский областной суд отклонил его жалобу на арест, сообщили URA.RU в инстанции.
«Постановление Чкаловского райсуда, который арестовал Кучина, было обжаловано защитником [Жанной Калегиной] в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Кучин останется под стражей до 15 декабря», — сказали в облсуде.
Трагедия произошла в ночь на 16 октября в двухэтажном доме на Инженерной, 15. По версии следствия, вернувшись домой, Кучин услышал громкий плач, схватил ребенка за ногу и стал бить головой о дверь. После жестокой расправы дед попытался убежать, но был пойман силовиками. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!